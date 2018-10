STIŽE VELIKO ZATOPLJENJE: Vakula objavio kako će ovaj mjesec u Hrvatskoj biti za povijest, a temperature u Europi ići i preko 30 °C

Listopad će biti jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja i to ne samo u Hrvatskoj

Slijede nam iznimno topli dani, objavio je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula. U nastavku produljenog vikenda stižu mjestimične kiše ponegdje na Jadranu te izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

No, nastavak novog tjedna u većini će Hrvatke biti pretežno sunčan te iznadprosječno topao, kao malo koji u ovom dijelu listopada, što će pridonijeti iznadprosječnosti i ovog mjeseca, i cijele ove godine – jedne od najtoplijih u povijesti mjerenja, ne samo u Hrvatskoj, nego i na svjetskom nivou.

Jako toplo bit će posvuda

Iznadprosječno toplo bit će posvuda i ne samo sljedećeg tjedna nego i u cijeloj prvoj polovini listopada, a vjerojatno i dulje, kao što je bilo u prva tri rujanska tjedna. Srednja najviša temperatura zraka bit će ponovno među najvišima u povijesti mjerenja za ovo doba godine, a svježina će izostati čak i tijekom noći i jutra.

“Ostvare li se dugoročne prognoze barem prosječne temperature mjeseci do kraja godine, što je sve vjerojatnije, i srednja temperatura cijele 2018. godine bit će među najvišima u povijesti mjerenja, a ponegdje vjerojatno i najviša.

Sutra temperature do 25 stupnjeva

I to ne samo u primjerice Splitu i Dubrovniku, gdje je već dosadašnji dio godine rekordno topao, nego i u nekim drugim mjestima, pa i sa znatno duljim nizom mjerenja, još od sredine XIX. stoljeća, kao primjerice u Osijeku, Hvaru, Gospiću i na zagrebačkome Griču”, napisao je Vakula. Ova će godina, piše, biti jedna od najtoplijih u povijesti mjerenja, ne samo u Hrvatskoj.

Prema DHMZ-u u ponedjejak će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a glavne oborine očekuju se u noći i ujutro u Dalmaciji. Popodne slijedi razvedravanje.

Najniža jutarnja temperatura zraka je od 9 do 14, a duž obale i na otocima između 14 i 19 stupnjeva Celzijusevih. Najviša dnevna temperatura u većini kopnenih krajeva od 16 do 21, a u Slavoniji i na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva Celzijusevih.

Kako javlja Sever Weather Europe, iznimno toplo vrijeme očekuje se diljem Europe. Tako će u drugoj polovici tjedna temperature biti za 7 do 10 °C veće od prosjeka za ovo doba godine. Temperature bi mogle doseći i do 30 stupnjeva u Francuskoj, a u Španjolskoj se popesti i iznad 30. Ekstremno toplo će biti i u Skandinaviji, i do 15 stupnjeva Celzijusevih više od prosjeka – što bi značilo temperature oko 20 °C.