DRASTIČNA PROMJENA VREMENA: Oglašen narančasti Meteoalarm, stižu grmljavinske oluje

Ne bi bilo loše da iz ormara izvadite topliju odjeću, a na zapadu Hrvatske vrijeme će biti i opasno

Iako je dobrano poodmaklo, čini se da ljetu napokon dolazi kraj. Prognostičari za sutra najavljuju veliku promjenu vremena, a s njome drastičan pad temperature, pljuskove i grmljavinu.

Meteoalarm oglasio žutu i narančastu uzbunu

Štoviše, Meteoalarm je za sutra za gotovo cijelo područje Hrvatske izdao žutu uzbunu, koja označava potencijalno vrijeme, dok za područje Velebitskog kanala, Kvarnera i zapadne obale Istre vrijedi upozorenje za opasno vrijeme, odnosno oglašena je narančasta uzbuna.

Kiša, pljuskovi i grmljavina

“Postupno naoblačenje uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu, najprije u zapadnoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i u većini ostalih područja. Najviše sunčanog vremena bit će na jugu zemlje. Na kopnu će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a sredinom dana na sjevernom dijelu okrenuti na jaku i olujnu buru. Krajem dana i u noći bura će zapuhati i u Dalmaciji. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna od 17 do 22 na kopnu te između 24 i 29 °C na obali i otocima”, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Snijeg na većim nadmorskim visinama

Slično je već danas prognozirao i dežurni HRT-ov prognostičar Zoran Vakula, no on je i iznenadio jednom najavom.

“U višim nadmorskim visinama ovog dijela Europe bit će i snijega, ne samo u Alpama nego vjerojatno i južnije… Prije toga imat ćemo i mjestimičnih pljuskova i grmljavina, a i jakog vjetra, gdjekad i s olujnim udarima”, rekao je Vakula.

Sudeći prema prognozama, možda ne bi bilo na odmet da zavirite u svoje ormare i izvučete topliju odjeću.