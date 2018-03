Nakon velikih hladnoća i visokih nanosa snijega za vikend nam stiže velika promjena vremena te ponegdje čak i proljetne temperature koje će sezati i do 22 stupnja Celzija.

Pretežno oblačno uz povremenu kišu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana i snijeg te oborinu na granici snijega i kiše koja se smrzava u dodiru s tlom, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji poslijepodne i navečer. Na kopnu će oborina tijekom drugog dijela dana biti sve rjeđa pojava. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu će umjereno do jako jugo i južni vjetar postupno slabjeti i okretati na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 2 do 7, na istoku viša, a na Jadranu većinom od 8 do 14 stupnjeva Celzijevih.

Upozorenje Meteoalarma

DHMZ je za gospićku regiju za utorak izdao narančasto upozorenje na opasno vrijeme i to zbog poledice zbog snijega i kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom.

“Visina snijega od 5 do 15 cm. BUDITE SPREMNI na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom”, stoji u upozorenju.



Za većinu ostatka zemlje izdano je žuto upozorenje koje označava potencijalno opasno vrijeme, također zbog poledice zbog snijega, ali i kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom.

Stanje na cestama

S obzirom na prognozu nimalo ne čudi što i HAK za danas i nadalje upozorava na zimske uvjete i poledicu na cesti, jer se, kako navode, snijeg i kiša mjestimice smrzavaju na tlu. Usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac, čvora Gospić i tunela Sveti Rok, na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Jankomir, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između Bregane i Novske, na A4 Goričan-Zagreb, na A6 Rijeka-Zagreb između čvora Bosiljevo 2 i Kikovica te na A11 Jakuševec-Lekenik.

Zimski su uvjeti na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Gorskom kotaru, Lici i dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Kikovica i Bosiljevo, staru cestu kroz Gorski kotar (DC3) između Rijeke i Zdihova i državnu cesu DC1 (dijelom Lička magistrala) na dionici Trakošćan-Jastrebarsko-Karlovac-Vaganac-Udbina-Gračac (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, za ostala vozila obvezna je zimska oprema).

Za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom trenutačno nema prohodne ceste iz unutrašnjosti prema Rijeci i obrnuto. Prema Dalmaciji kamioni s prikolicom i tegljači s poluprikolicom mogu voziti u potpunosti autocestom A1 i državnim cestama DC1 čvor Sveti Rok (A1)-Gračac-Knin te DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin-Benkovac. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.

Od srijede sunčano

DHMZ za sutra najavljuje promjenjivo oblačno vrijeme, duž Jadrana i u gorju povremeno s malo kiše ili pokojim pljuskom, a potkraj dana uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti i u središnjim predjelima. Na kopnu sredinom dana moguća su dulja sunčana razdoblja. Vjetar umjeren jugozapadni, duž obale i južni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu od 8 do 11 °C. Najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu, a duž obale i na krajnjem istoku od 10 do 15 °C.

Promjenjivo oblačno vrijeme s ponegdje kišom očekuje se sve do vikenda.

Za vikend proljeće

Prema prognozama DHMZ-a, za vikend nas očekuju temperature koje će primjerice u Zagrebu u nedjelju rasti i do 19 stupnjeva Celzijevih, a u Slavonskom Brodu i do 22 stupnja.

U Dubrovniku bi temperatura za vikend mogla biti i do 16 stupnjeva, u Šibeniku 15, a u Rijeci će prema najavama DHMZ-a biti 14 stupnjeva.