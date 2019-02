STIŽE VELIKA PROMJENA, IZDAN CRVENI METEOALARM: Pad temperature, orkanski udari vjetra i valovi veći od 4 metra

U subotu se očekuje veliki pad temperature i jak vjetar

Nakon uočljive promjene vremena u petak, u subotu će promjena vremena biti uočljiva i po velikom padu temperature, javlja HRT. Poteškoće će još više nego u nastavku petka stvarati vjetar – na kopnu sjeveroistočnjak, većinom umjeren i jak, mjestimice s olujnim udarima, te osobito bura na Jadranu, koja će često biti olujna, ponegdje i orkanska, ne samo na udare, pri čemu će valovi mjestimice biti i veći od 4 metra.

Stoga će sigurno biti ograničenja u prometu. Ponegdje će on do nedjelje biti i u prekidu pa prije puta ako je baš nužan – svakako je korisno provjeriti prometne informacije HAK-a.

I u nedjelju će još biti relativno hladno, na kopnu i uz zamjetnije jutarnje “minuse”, a na Jadranu i vjetrovito – srećom za mnoge – manje nego u subotu. Početkom novoga tjedna, uz daljnje slabljenje vjetra i barem djelomice sunčano vrijeme temperatura zraka ponovno će porasti pa će u većini krajeva biti relativno toplo za kraj veljače. Za subotu je izdan i crveni meteoalarm za velik dio zemlje – Istru, Kvarner te Dalmaciju.

Vjetrovita i hladna subota

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano i vjetrovito. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak. Jutro hladno uz temperaturu između -6 i -3 °C, a najviša dnevna temperatura samo oko 1 °C. Podjednako će biti i u središnjoj Hrvatskoj, ujutro uz najnižu temperaturu između -5 i -3 °C, a najvišu dnevnu od 1 do 3 °C. Uz umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, bez obzira na pretežno sunčano vrijeme, osjećaj hladnoće bit će pojačan.

Još će hladnije biti u gorskoj Hrvatskoj, uz jak, na udare i olujan sjeveroistočnjak te temperaturu ujutro oko -6 °C, danju oko -1 °C. Jake i olujne bure, na udare i orkanske bit će na sjevernom Jadranu, uzvalovito i jače valovito more. Prevladavat će sunčano uz hladno jutro, te najvišu temperaturu od 3 do 5 °C.

Sunčano uz jaku i olujnu buru s orkanskim udarima bit će i u Dalmaciji. Nakon hladnog jutra, dnevna temperatura bit će u unutrašnjosti oko 0 °C, uz obalu i na otocima od 3 do 5 °C, ali će se činiti hladnije zbog jakog vjetra. More valovito i jače valovito, prema otvorenom moguće i uzburkano.Na jugu Hrvatske također vjetrovito, uz jaku i olujnu buru, te osjetno hladnije nego do petka, premda pretežno sunčano, ujutro još ponegdje uz umjerenu naoblaku, piše Dunja Plačko-Vršnak.

U nedjelju te početkom sljedećeg tjedna na kopnu pretežno sunčano, prema srijedi uz više oblaka. Vjetar će u nedjelju oslabjeti. Jutra će biti hladna, osobito u nedjelju i ponedjeljak, a dnevna temperatura postupno će rasti. Na Jadranu će jaka i olujna bura puhati i u pretežno sunčanu i još relativno hladnu nedjelju. U ponedjeljak će bura oslabjeti i postupno okrenuti na sjeverozapadnjak, kojeg će biti i u utorak. U srijeduće bura ponovno pojačati. Pritom će u ponedjeljak još prevladavati sunčano, a u utorak i srijedu malo oblačnije, te postupno toplije, piše Dunja Plačko-Vršnak.

Zatvorena je A1 između Posedarja i Sv. Roka zbog orkanskih udara vjetra

Zbog orkanskih udara vjetra za sve skupine vozila zatvorena je A1 između Posedarja i Sv. Roka, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački (obilazak je DC27 i DC50 preko Karina, Obrovca i Gračaca), te Jadranska magistrala između Karlobaga i Sv. Marije Magdalene, izvijestio je u petak navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 između čvorova Delnice i Kikovica. Obilazak za osobna vozila je DC3 – starom cestom kroz Gorski Kotar. Na brzoj cesti DC1 Solin-Klis u oba smjera i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle (I. skupina), a od Senja do Karlobaga dodatno je zabrana i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Gorskom kotaru, Slavoniji, Baranji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog pojačanog priljeva vozila i kontrola na pojedinim graničnim prijelazim sa Slovenijom i BiH moguća su i duža čekanja. Brod na liniji Šibenik – Zlarin – Prvić Luka – Šepurine – Vodice u prekidu je od 19,15 sati. U prekidu je katamaranska linija Split- Vis. Katamaran Bišovo na liniji Pula-Zadar u subotu, 23. veljače, neće isploviti, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta.