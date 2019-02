STIŽE UVOĐENJE PARTICIPACIJE ZA SVE LIJEKOVE? ‘To će pacijente podijeliti na one koji mogu i one koji ne mogu platiti lijek’

‘Pacijenti bi se potencijalnim uvođenjem doplate lijekova podijelili na one koji mogu i one koji ne mogu platiti svoje liječenje’, upozoravaju iz udruga pacijenata ističući između ostalog kako HZZO svojim novim pravilnikom želi uvesti participaciju za sve lijekove te sebi smanjiti troškove

Udruge pacijenata ustvrdile su u ponedjeljak, na Svjetski dan bolesnika, da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) novim pravilnikom potencijalno želi ukinuti osnovnu (besplatnu) listu lijekova i uvesti participaciju za sve lijekove, bez definiranog najvišeg iznosa sudjelovanja.

HZZO-ov novi pravilnik potencijalno će destimulirati stavljanje inovativnih lijekova na listu HZZO-a, zaustaviti širenja indikacija za primjenu pojedinih lijekova, te omogućiti da se pojedini lijek netransparentno premješta s besplatne A liste na B listu, na kojoj su lijekovi na recept koje treba nadoplatiti, upozorili su predstavnici udruga pacijenata na konferenciji za novinare.

HZZO-ovi kriteriji nisu objektivni i provjerljivi

Zabrinutost zbog ograničenja koja se pokušavaju nametnuti novim pravilnikom iskazalo je 15 udruga, tri dana nakon što je završilo e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a, kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Zavod, te načinu izvještavanja o njima.

Predloženi pravilnik trebao bi uskladiti s EU direktivama procedure o transparentnim mjerilima za utvrđivanje cijene lijekova i njihovo uvrštenje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja, no udruge smatraju da je njegova krajnja namjera ograničiti stavljanje lijekova na besplatnu listu HZZO-a, osobito inovativnih lijekova.

Njihovi čelnici upozoravaju da kriteriji u HZZO-ovu prijedlogu Pravilnika nisu ni izbliza objektivni i provjerljivi, kao što to propisuje EU direktiva – vrlo su nejasno opisani i nedefinirani procesi donošenja odluka, kao i odgovorne ustanove i tijela za donošenje tih odluka.

Dokument HZZO-u ostavlja prostor za proizvoljne odluke kojima u bilo kojem trenutku može mijenjati razinu dostupnosti lijekova i liječenja. To može značajno ugroziti dostupnost lijekova i liječenja hrvatskim građanima, poručili su na konferenciji za novinare.

‘Predlaže se ograničavanje prava pacijenata’

Predsjednik udruge Remisija Nenad Horvat kaže da prijedlog Pravilnika predlaže ograničavanje prava pacijenata protivno čl. 2 Zakona o zaštiti prava pacijenata.

“Opasna je potencijalna mogućnost da oboljeli ostane bez lijeka u određenom momentu ili da mu se zbog odluke HZZO-a promijeni propisani lijek, jer lijek koji je do tada primao više neće biti dostupan. Pravilnik predmnijeva i ukidanje autonomije liječnika pri propisivanju terapije, jer ih ograničava na lijek koji i nije najbolja opcija za pacijenta”, upozorio je Horvat.

Također može doći do diskriminacija temeljem socioekonomskih razlika jer će se pacijenti potencijalnim uvođenjem doplate lijekova podijeliti na one koji mogu i one koji ne mogu platiti svoje liječenje. “Kao pravnik, u cijelom sam prijedlogu uočio previše prava na diskrecijske ocjene, nedefinirane termine i mogućnosti ekstenzivnih tumačenja, bez definirane obveze konkretnih tijela i ustanova za donošenje i primjenu odluka”, rekao je.

Sve uštede koje bi HZZO na takav način ostvario bile bi vidljive samo kratkoročno, a potencijalno mogu dovesti do nemjerljivo većih troškova za zdravstveni sustav i društvo u cjelini, tvrdi Horvat.

Licemjerno ponašanje zdravstvene administracije

U ime udruge Nismo same njezina čelnica Ivana Kalogjera optužila je zdravstvenu administraciju za licemjerno ponašanje. Dok ministar zdravstva najavljuje da će borba protiv raka biti prioritet Vlade u ovoj godini, HZZO predlaže Pravilnik koji će znatno ograničiti uvođenje inovativnih lijekova na listu HZZO-a, kao i proširivanje indikacija za postojeće lijekove.

“S jedne strane imamo vlast koja se kune u brigu za onkološke pacijente kao svoj prioritet, a s druge strane ta ista vlast predlaže propise koji će oboljelima onemogućiti moderne vrste liječenja, koje svuda u svijetu jamče duže preživljenje i bolju kvalitetu života. Nije li to u najmanju ruku licemjerno“, zapitala se Kalogjera.

Sve za smanjenje troškova HZZO-a

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina ističe da je predloženi Pravilnik usmjeren isključivo na smanjenje troškova HZZO-a, a u mnogim je segmentima nedorečen i ostavlja široki spektar diskrecijskih odluka Povjerenstvu za lijekove HZZO-a.

Posljedično to će, kaže Belina, dovesti do još češćih prosvjeda skupina pacijenata kojima liječenje neće biti dostupno, po već viđenom receptu. “To otvara i prostor za različite manipulacije udrugama pacijenata i grupacijama pacijenata i općom javnošću”, ocijenio je.

Udruge pacijenata ne žele takvu situaciju već jasne, transparente procedure i sigurnost u dostupnost lijekova i liječenja, te zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. To nam jamči Ustav, pa se za pravo na liječenje ne želimo boriti na ulicama, naglašava Belina.