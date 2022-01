Cijene su otišle u nebo, i to ne samo cijene energenata čiji nas raste tek čeka nego i hrane. I kada samo mislili da je dostignut neki limit stiže najava novog poskupljenja.

Ovaj put je u pitanju meso. Neki su mesari već nakon nove godine povisili cijene mesa, a šef sekcije mesara Alan Prežec rekao je da se očekuje kako će cijene mesa narasti i do 30 posto u narednom razdoblju, piše Index.

Prežec je rekao da je već prije nove godine najavio da dizanje cijena mesa i mesnih prerađevina ovisi o tome kolika će biti još zaliha jeftinijeg mesa, ali i kretanje cijena energenata.

"Sve ovisi o tome i koliko će cijene energije otići gore. Vlada tupi PDV-om od 25 posto na suhomesnate proizvode, to dodatno poskupljuje meso. Teško je reći za koliko će cijene rasti, treba vidjeti proizvođačku cijenu stoke, koliko će proizvođači uspjeti proizvesti mesa po niskim cijenama, no bojim se da će s obzirom na sve faktore cijene mesa biti značajno više", rekao je Prežec.

Rast cijena i do 30 posto

Već sad je, dodaje, meso poskupjelo. Živa stoka je, navodi, 25 posto skuplja u odnosu na razdoblje prije nove godine.

"Sad treba vidjeti koliko će se odraziti na marže, može se očekivati poskupljenje mesa od 30 posto u konačnici", dodao je. Navodi kako se na hrvatskom tržištu itekako osjeti poskupljenje žive stoke i to za sve koji rade s domaćom sirovinom.

"Ove akcije mesa po dućanima su zalihe od lani, za koje sumnjam da je svježe, moguće da je odmrznuto. Ili je pak riječ o nečijem višku mesa na stranom tržištu. No vidite da je već sad meso po mesnicama skuplje", objašnjava.

Dodaje kako se neko vrijeme čekalo s podizanjem cijena mesa, ali da je sad sve došlo na naplatu. Pitanje je, ističe, koliko će mesari još ostati na niskim maržama da prebrode razdoblje.

"Sve je na volji mesara, no morat će se staviti realne cijene. Ne možemo poslovati s gubitkom", navodi Prežec.

Kriv je plin

Što se tiče cijena mesa trenutno, navodi kako je kilogram svinjetine sad skuplji za 10 kuna u odnosu na prije par mjeseci, dodajući kako su sve vrste mesa poskupjele. Problem je, dodaje, još i taj što je poskupio plin za industrijske potrošače s oko 3.5 kn po kubiku na 10 kuna. To se, navodi, stalno mijenja.

"Svi će uskoro poskupjeti. Kad uspoređujete lokalne prerađivače i robne centre, oni već sad imaju više cijene nego mi prije nove godine. Osim ako imaju neko meso na akciji, na temelju jednog artikla, no to nije realna cijena mesa. Mali trgovci si ne mogu dozvoliti akcije jer mi nemamo ostale artikle da si zaradimo kao trgovci. Uljarice su poskupjele i to je utjecalo na cijene", zaključuje Prežec.

Krešimir Trcak, vlasnik Agrozeline, koja ima osam i uskoro otvara devetu mesnicu, za Index kaže kako su morali poskupjeti junetinu, dok je cijena svinjetine ostala ista zahvaljujući tome što imaju svoje svinje.

Ako uvoz stoke stane...

"Junetina i teletina će poskupljivati sigurno, samo je pitanje koliko. Cijena bika je po kilogramu otišla s 15 na 20 kuna. Arapi plaćaju sad po 21.5 kunu po kg živog bika koje tovare u luci Kopar i Raša, zato će također doći do poskupljenja", rekao nam je Trcak.

U posljednja dva mjeseca juneći but je, kako nam kaže, poskupio sa 65 na 80 kuna po kilogramu. Teletina je krenula poskupljivati od listopada. Tad je kilogram telećeg buta bio 100 kuna, sad je 110 kuna.

"Zasad još naredna dva tjedna teletina neće dalje poskupljivati, ali će se nakon toga vidjeti kakva će biti cijena. Ako uvoz stoke stane, trgovački centri će ostati bez robe, a mi manji ćemo se snaći jer još imamo svoj krug ljudi. Mi kupujemo od poljoprivrednih gospodarstava, neki tove stoku za mene pa im plaćamo", rekao je Trcak, piše Index.