Zbog nadolazećeg prvog toplinskog vala ove godine i temperatura zraka koje će se ponegdje doći i blizu 40 stupnjeva, Ravnateljstvo Civilne zatštite objavilo je posebno priopćenje. Ono donosi savjete za zaštitu od velikih vrućina koje će nas pratiti kroz cijeli tjedan.

Njhove preporuke prenosimo u cijelosti:

Vrućine mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Štetni učinci vrućina na zdravlje u velikoj se mjeri mogu spriječiti dobrom javnozdravstvenom praksom uz istovremenu zaštitu od bolesti uzrokovane koronavirusom.

Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova.

Između ostaloga, savjetuje se:

Rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije.

Piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera.

Izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta.

Nositi laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca.

Rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak. Danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu.

Isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu.

Izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima.

Ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu.

Redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja.

Ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.

I zagrebački su vatrogasci izdali posebno upozorenje zbog toplinskog vala. Na svome su Facebook profilu objavili kako i za koliko raste temperatura u zatvorenom automobilu u odnosu na vanjsku temperaturu. Tako već za pet minuta temperatura u automobilu sive boje, ako je vani 38 stupnjeva, postaje opasna po život.

"Vrućine su tu. Ne ostavljajte djecu i kućne ljubimce u automobilima!", upozorili su.

Sunčano u vruće uz slab vjetar

Prema prognozi DHMZ-a, danas se će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Ponegdje umjerena naoblaka, a uglavnom u istočnoj Slavoniji i mala vjerojatnost za popodnevni lokalni pljusak. Zapuhat će većinom umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 31 do 36 °C.

Sutra također sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, na moru i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 16 do 21, na obali i otocima između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C.