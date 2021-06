Kako javlja RTL, uskoro bi mogle stići promjene za umirovljenike kojima će se omogućiti da zadrže dio mirovine partnera nakon njegove smrti.

Do sada su mogli birati hoće li uzeti svoju mirovinu ili 70 posto one pokojnog partnera, no nekoliko stotina kuna više, prema planu vladajućih, stiže tek za dvije godine, od početka 2023.

Financijski slom

Umirovljenici Božica Trnka i SlavkoTrnka upoznali su se nakon smrti supružnika kada su bili udovci, no prije toga su osim emotivnog uskoro doživjeli i financijski slom jer u kuću više nisu stizale dvije nego samo jedna mirovina.

"Ja sam se morala odreći nekih zadovoljstava, sitnih. Imala sam mačke. Ja se nisam mogla o njima brinuti, kupovati hranu i koješta drugo i morala sam ih pokloniti", kaže umirovljenica Božica Trnka koja je u braku sa Slavkom 16 godina.

"Patio sam, trpio sam, svakako sam se snalazio. A pomagali su mi ljudi koji su bili u prilici. Moja sestrična, ona je u crkvi na Trnju bila angažirana oko Caritasa pa mi je pomagala - po nekoliko litara ulja, mlijeka u prahu. Ja sam to kuhao i to sam jeo", kaže umirovljenik Slavko Trnka.

Model za sve

Predsjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe Jasna A. Petrović upozorila je za RTL da Hrvatska ima katkad loš običaj da neka prava da samo onima koji su novo umirovljeni. "Mi smo se itekako zalagali da se takav jedna gaf i diskriminacija više ne smije ponoviti. Dakle, novi model trebao bi se primijeniti na sve".

No to najvjerojatnije ne znači da će profitirati i oni koji su umjesto 70 posto mirovine partnera odabrali osobnu imovinu jer im je to bilo isplativije. "Mislim da će oni svoj izbor platiti starim modelom. Mislim da se to neće moći primijeniti retroaktivno", kaže A. Petrović.

Oni s najvišim mirovinama vjerojatno, također, neće moći dobiti i postotak mirovine pokojnog partnera. Još se ne zna ni približno o kolikim se postocima radi. U susjednoj Sloveniji umirovljenici mogu naslijediti maksimalno 85 eura dok je u Njemačkoj taj iznos 50 posto mirovine partnera.