Vjetar će biti većinom slab, na istoku zemlje i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 11 u unutrašnjosti te od 10 do 14 °C na Jadranu.

Nakon prošlotjednog hladnog vala i snježnih padalina koje su se nastavile i početkom ovog tjedna, čini se da je konačno zatopljenje pred nama. Meteorolozi za ostatak tjedna predviđaju puno više temperature, sličnije proljeću.

Danas će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Već prijepodne sa zapada slijedi postupno razvedravanje, pa će poslijepodne kiše biti još ponegdje u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na istoku zemlje i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 11 u unutrašnjosti te od 10 do 14 °C na Jadranu.





Nakon nekoliko dana upozorenja koje je izdavao meteoalarm zbog niskih temperatura i velike količine snijega, za danas za cijelu zemlju nema potrebe za upozorenjem meteoalarma. Povoljna je i biometeorološka prognoza pa meteoropati ne bi trebali osjećati tegobe koje su osjećali proteklih dana. I tegobe od kojih pate kronični bolesnici biti će slabijeg intenziteta.

Temperature bi idućih dana trebale u cijeloj zemlji još narasti, a u petak će biti najtoplije pa možemo očekivati ugodne temperature za vikend.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za tri dana, u Zagrebu će još danas biti nešto kiše, a temperature će se kretati od 3 do 10 stupnjeva. U petak će dosta zatopliti pa će biti i do 15 stupnjeva, uz sunčana razdoblja.

U Varaždinu će biti slično. I tamo se još kiše očekuje danas, no sutra će uslijediti razvedravanje uz najvišu dnevnu temperaturu od 15 stupnjeva.

U Slavoniji će također zatopliti, no za nekoliko stupnjeva manje nego u sjevernom i središnjem dijelu zemlje. U Osijeku će danas još biti kiše uz najvišu dnevnu temperaturu od 8 stupnjeva, a sutra će doći do razvedravanja i temperature od 2 do 12 stupnjeva Celzijevih.

Toplije će bit i u Lici. Gospić bi tako danas trebao mjeriti maksimalnih sedam, a sutra najviše devet stupnjeva Celzijevih.

Sjeverni Jadran također će imati više temeprature, pa se tako u Rijeci danas i sutra očeuje maksimalnih 11 stupnjeva. Nakon kišne noći, danas i sutra bi trebalo biti vedrije, a nova kiša u Rijeci očekuje se sutra navečer i tijekom noći.

Slično će biti i u Istri, no u Pazinu bi još anas poslijepodne moglo biti kiše. Najviša dnevna temperatura bit će 10, a sutra 12 stupnjeva.

Dalmacija bi trebala biti bez kiše danas i sutra, uz najviše dnevne temperature danas od 12 stupnjeva, a u petak 13.

I na samom jugu zemlje temperature će biti slične, pa bi tako Dubrovnik danas trebao mjeriti od 7 do 11 stupnjeva, a sutra od 6 do 13.