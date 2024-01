U nedjelju nas u unutrašnjosti očekuje razmjerno vjetrovito te umjereno do pretežno oblačno s češćom oborinom, piše DHMZ. Početkom dana će padati kiša, a u gorju i snijeg. U drugom dijelu dana pasti će temperatura, a kiša će i u nizinama prelaziti u susnježicu i snijeg.

Foto: DHMZ/Armin Durgut/Pixsell Foto: DHMZ/Armin Durgut/Pixsell Vremenska prognoza

Na Jadranu mjestimična kiša uglavnom u noći i ujutro, a podno Velebita i malo snijega nošenog burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće i s olujnim udarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu orkanska bura

Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima. U Dalmaciji prijepodne jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 Celzija. Dnevna između 5 i 10, u gorju i središnjim predjelima niža, a na Jadranu od 10 do 15 Celzija.

Očekuje se da bi u gorju moglo pasti više od 10 cm snijega, a u cijeloj zemlji će biti vrlo vjetrovito, kišovito pa snjegovito, piše HRT. Za dio zemlje izdan je crveni meteoalarm.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oblačno u nedjelju

U nedjelju u istočnim hrvatskim krajevima oblačno, uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar te povremenu kišu. Sa zahladnjenjem kiša će ponegdje prijeći u susnježicu i snijeg, posebice u zapadnoj Slavoniji. Temperatura uglavnom od 5 do 10 °C, prema kraju dana niža. U središnjoj Hrvatskoj ujutro manje hladno nego tijekom dana, a izraženiji pad temperature bit će navečer i u noći na ponedjeljak. U početku će biti kiše, zatim susnježice i snijega, najprije u sjevernim krajevima, pri čemu će biti i vjetrovito, s umjerenim i jakim sjevernim vjetrom.



Vjetrovito i u Gorskom kotaru i Lici uz sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu buru s često olujnim, podno Velebita mjestimice i orkanskim udarima. I pritom ponegdje na obali i otocima česta kiša, koje će veći dio dana biti i na jugu Like, a drugdje u gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača, mjestimice od 10 do 20 centimetara.

Na sjeveru Dalmacije također bura, lokalno s jakim i olujnim udarima, a prema jugu jugo, koje će u drugom dijelu dana slabjeti. I pritom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje uz kišu. Temperatura danju većinom od 10 do 15 °C. Na jugu Hrvatske između 13 i 16 °C. Umjereno i jako jugo, mjestimice s olujnim udarima, popodne će oslabjeti. Prolazno je moguća kratkotrajna kiša, ali i sunčana razdoblja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvoj polovini novog tjedna još hladnije. Povremeni snijeg u kopnenom području u ponedjeljak, mjestimice moguće i u utorak, a u srijedu djelomično razvedravanje. Povremeno će biti umjerenog, u ponedjeljak još i jakog vjetra.

Na Jadranu i dalje bura, u ponedjeljak jaka kao u nedjelju, podno Velebita i uz snježne pahulje, a od utorka će slabjeti. Zamjetno će zahladnjeti, u ponedjeljak još uz dosta oblaka, uglavnom na jugu i mjestimične kiše, a u utorak i srijedu obilje sunčanog vremena, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.