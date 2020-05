STIŽE ‘PAKAO’, DOBRO ISPLANIRAJTE GODIŠNJI; Dunja Mazzocco Drvar: ‘Ovako sušan signal nikad nisam vidjela. Bit će to jedno najtoplijih ljeta’

Meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar analizirala je najnovije dugoročne prognoze vremena za ljeto te naglasila izrazitu vrućinu i sušu, naročito u srpnju

Stigla je najnovija dugoročna prognoza za ljeto. Accuweatherove procjene za Europu s podacima za Hrvatsku su iznenadile čak i iskusnu meteorologinju Dunju Mazzocco Drvar, koja ih je analizirala.

“Jako dugo nisam vidjela ovako unisone prognoze gdje se svi će modeli slažu oko toga kakvo će ono biti za cijeli stari kontinent, cijelu Europu. Ovako sušan signal kao što imamo sada nikad nisam vidjela, a staža već ipak imam u ovome dosta”, rekla je za RTL.

Upitni poljoprivredni prinosi

Tako nas očekuje vrlo vruće ljeto, koje će prouzrokovati i probleme sa sušom.

“Dakle, očekujemo u skoro cijeloj Europi, uz iznimku britanskog otočja i malog dijela skandinavskog poluotoka iznimno veliku vjerojatnost i do 80 posto za vrlo vruće ljeto. Velika je vjerojatnost pojavljivanja opasnih toplinskih valova, a američki meteorolozi upozoravaju da bi to moglo uzrokovati probleme i na sportskim događajima koji su odgođeni zbog pandemije. Suša u srednjoj Europi koja traje već nekoliko mjeseci se nastavlja pa će i velike rijeke imati problema s vodostajima što bi moglo dovesti i do prekida plovnih puteva prema istoku pa tako i kroz Hrvatsku. Prinosi velikih žitnica su zbog suše su upitni”, smatra Mazzocco Drvar.

Suho vrijeme bi trebalo biti najizraženije u srpnju, a zbog takvih uvjeta Mazzocco Drvar je povukla i neke usporedbe.

“I u Hrvatskoj je ljetna situacija slična onoj 2007. godine kad je urod žitarica i voća smanjen za 20 do čak 70 posto. U nekim dijelovima Slavonije ovo bi definitivno moglo biti najsušnije ljeto u posljednjih 10-ak godina. Najsušniji mjesec najvjerojatnije će biti srpanj u kojem očekujemo i vrhunac vrućine uz najmanje jedan dugačak toplinski val”, kazala je.

Bit će vruće i noću

A toplinski val bi sa sobom trebao donijeti temperature blizu 40 stupnjeva. No, i prije toga će danima biti jako vruće, a niti noći neće biti mnogo podnošljivije.

“Brojku od 25 stupnjeva o kojoj se govori o kontekstu koronavirusa u kopnenim gradovima mogli bismo prijeći već oko 10. lipnja, a 30-icu ćemo imati ubrzo nakon 15. lipnja. Imat ćemo sličan broj vrlo vrućih dana kao i prošle godine u lipnju, u srpnju bit će ih dosta više nego prošle godine, a kolovoz bi mogao biti nešto blaži. Sve u svemu izgledno je i da ćemo doći nadomak brojke 40. Imat ćemo i dosta teško podnošljive noći, to su one noći gdje se temperatura zraka ne spušta ispod 24 stupnja. I njih će najviše biti u srpnju, dok će ih u lipnju i kolovozu biti nešto manje. Ovo će svakako biti jedno od tri ili četiri najtoplija ljeta koje pamtimo u posljednje vrijeme”, zaključila je meterologinja.