DHMZ je izdao priopćenje u kojem upozorava na novi toplinski val u cijeloj zemlji.

"Nakon predaha od desetak dana, na Jadranu su se sredinom mjeseca ponovno pojavili temperaturni uvjeti za nastanak toplinskog vala, no opasnost do danas uglavnom nije prelazila umjerenu. Prema prognozama, to će se promijeniti idućih dana, pogotovo u razdoblju od 21. do 24. srpnja. Unutrašnjost je, nakon duljeg izostanka izraženije vrućine, na pragu toplinskog vala", navodi DHMZ.

Toplinski val bi trebao, barem nakratko, biti prekinut ili ublažen

Dodaju kako je vrlo topla zračna masa unutar termobaričkog grebena uzrokovala ekstremnu vrućinu u zapadnoj Europi, osobito Francuskoj i Velikoj Britaniji gdje su zabilježeni i rekordi. "Ta se zračna masa sada premješta nad naše krajeve, a na Jadranu će se vjerojatno zadržati i tijekom sljedećeg tjedna. Ipak, u Hrvatskoj situacija ne bi trebala biti ekstremna kao na zapadu Europe. Prognoze ukazuju i da bi na kopnu toplinski val na samom kraju ovog tjedna ili početkom idućeg, barem nakratko, trebao biti prekinut ili ublažen", navode u DHMZ-u.

I more će se jače zagrijati

Na vrhuncu toplinskog vala u većini Hrvatske i okolnih zemalja očekuje se najviša dnevna temperatura između 35 °C i 40 °C. Zbog lokalnih uvjeta ona će ponegdje biti niža, ali ne isključuju mogućnost niti za više vrijednosti. Uz slabljenje bure te visoke dnevne temperature zraka i sunčano vrijeme, more će se ponovno jače zagrijati. To će duž obale za posljedicu imati još toplije i sparnije, a time i neugodnije noći s najnižom temperaturom oko 25 °C ili mjestimice višom. I na kopnu će biti toplih noći s temperaturom višom od 20 °C.

Postoji mogućnost premašivanja lokalnih dnevnih, odnosno tjednih rekordnih vrijednosti, pa čak i mjesečnih za srpanj. Za premašivanje apsolutno najviših ikad izmjerenih temperatura na meteorološkim postajama vjerojatnost je mala.

Većini ljudi je od samih meteoroloških rekorda ipak važniji nepovoljan utjecaj visoke temperature i toplinskog vala na zdravlje ljudi.

"Upravo tom aspektu treba pridati posebnu pozornost. Savjetuje se pridržavanje preporuka za javnost, praćenje vremenskih upozorenja i biometeorološke prognoze. Manjak oborine i već dugotrajna suša na mnogim lokacijama, pogotovo na Jadranu i uz njega, se nažalost nastavljaju. Posljedično se nastavlja i vrlo velika opasnost od požara raslinja kojima također svjedočimo posljednjih dana", zaključuju u DHMZ-u.

'Molim vas slušajte, pripazite se, nemojte izlazit van!'

Iako su vrućine već sada nesnosne, ipak ima onih koji i po najgorem suncu borave vani, a takvom neodgovornom ponašanju, javlja RTL Danas, čude se i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije koji u 24 sata prime i po 300 poziva u pomoć.

"Otprilike vam mogu kazat u postocima, jedno 40 do 50 posto je više nego kad su manje vrućine", kaže Višnja Jovanović, liječnica.

Njezina kolegica po povratku s još jedne intervencije apelira na građane.

"Molim vas slušajte, pripazite se, nemojte izlazit van nakon 10 sati i prije 17-18 sati, pričuvajte se, uzimajte dovoljno tekućine", govori Jelena Tomac Ražić, liječnica Hitne pomoći Rijeka.

Savjeti vrijede za svaki kutak zemlje. A u svakom kutku ljudi se snalaze kako znaju i umiju. Na povratku s jedne plaže na Cetini zatekli smo Ivicu. Hvali se, rashladio se na 15 stupnjeva.

"Odlično je, odlično, malo pušika vitra, ma bolje nego na moru, koje more, Cetina je zakon", kaže Ivica Šipić iz Trilja.

Voda ima svoje čari, ali nekima je zakon sjedenje u debeloj hladovini. Danas se ipak izdržalo, sutra će biti još teže…

Što se tiče sutrašnjeg dana, DHMZ očekuje da će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin, od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 32 do 37 °C.

U Španjolskoj više od 500 umrlih uslijed toplinskog vala

Španjolska je u srijedu osudila "više od 500" smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom koji je upravo zahvatio zapadnu Europu, prouzročivši razorne požare i podižući temperature na rekordne razine.

"Klimatska kriza je realnost i klimatske promjene ubijaju", rekao je premijer Pedro Sanchez tijekom posjete Aragonu, pokrajine na sjeveroistoku zemlje u kojoj su požari opustošili desetke tisuća hektara zemljišta. Iznimno visoke temperature u posljednjih 10 dana, kazao je Sanchez, izazvale su smrt "više od 500 ljudi". Premijer se pozvao na procjene porasta mortaliteta Instituta za javno zdravstvo.

Prema podacima španjolskog meteorološkog zavoda, ovaj toplotni val bi mogao biti najintenzivniji val zabilježen ikad i jedan od tri najdulja toplotna vala.

Visoke temperature su uzrok i brojnih požara u Francuskoj, a dva su velika požara u jugozapadnom departmanu uz Atlantski ocean uništila 20.600 hektara šume. No, čini se da plamene stihije u Francuskoj gube na snazi te su vatrogasci optimističniji. Zbog požara je iz tog područja do sada evakuirano 36.700 ljudi.

I u Sloveniji je u srijedu, u blizini granice s Italijom, angažirano nekoliko stotina vatrogasaca koji gase požar zbog kojeg je evakuirano nekoliko sela.

Ovaj toplinski val oborio je nekoliko rekorda u Europi

Ovaj toplinski val oborio je u utorak nekoliko rekorda u Europi. Tako je u Ujedinjenom Kraljevstvu živa dosegla dosad neviđenu razinu od 40,3°C u Coningsbyju, selu na sjeveroistoku Engleske, u Škotskoj je također oboren apsolutni rekord s 34,8°C, dok je u Francuskoj lokalno zabilježeno više od 60 toplinskih rekorda.

U srijedu je i Danska oborila rekord i zabilježila najvišu temperaturu u mjesecu srpnju s 35,6 stupnjeva dok toplinski val sada zahvaća Skandinaviju.

Ovaj drugi toplinski val u jedva mjesec dana koji je proteklih dana pogodio zapadnu Europu, od Portugala do Ujedinjenog Kraljevstva, pomeo je mnoge temperaturne rekorde. Ovo umnožavanje toplinskih valova izravna je posljedica klimatske krize, s povećanjem intenziteta, trajanja i učestalosti emisija stakleničkih plinova, ocjenjuju znanstvenici.