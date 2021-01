STIŽE ‘ORUŽJE PROTIV COVIDA’ KOJE I HRVATSKA ŽELJNO IŠČEKUJE: AstraZeneca predala zahtjev za odobrenje svog cjepiva u EU-u

Britansko-švedska farmaceutska tvrtka AstraZeneca podnijela je Europskoj uniji zahtjev za odobrenje svog cjepiva, objavila je u utorak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“Dobre vijesti! AstraZeneca podnijela je zahtjev (Europskoj agenciji za lijekove) za odobrenje svog cjepiva u EU-u”, tvitala je von der Leyen.

“EMA će procijeniti sigurnost i učinkovitost cjepiva. Jednom kad cjepivo dobije pozitivno znanstveno mišljenje, radit ćemo punom brzinom kako bismo odobrili njegovu uporabu u Europi”, dodala je šefica EK.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.

Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe.

