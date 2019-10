STIŽE OGROMAN POREMEĆAJ: Pred vratima snažno pogoršanje vremena. Pljuskovi, obilna kiša, tuča i drastičan pad temperature

Sa zapada Europe pristiže golemi poremećaj, a ispred se formira Genovska ciklona, što kod nas znači jako pogoršanje vremena

Vrijeme koje prethodi nekoj promjeni se kod nas najčešće svodi na južinu. No, uz pad tlaka od čak 15 hektopaskala u tridesetak sati dolazi i pojačani dotok topline, uz jugo na Jadranu i jugozapadnjak u unutrašnjosti, koji donose više vlage. To je znak približavanja golemog poremećaja iz zapadne Europe, a pred njim se stvara Genovska ciklona. To znači da će promjena vremena najprije zahvatiti Jadran i Gorski kotar.

Pljuskovi, a ponegdje i tuča

Ondje se već prijepodne očekuju povremeni pljuskovi. U nizinskom će dijelu zemlje prvi dio dana biti sunčan, suh i malo topliji od jučerašnjeg. U sjeverozapadnom području i gorju zapuhat će jači jugozapadni vjetar, a na moru će jačati jugo. No, već od sredine dana u središnjoj Hrvatskoj valja računati na prolazno jake pljuskove, a u Moslavini i Turopolju bi moglo biti i sitne tuče. Nakon kiše će vjetar okrenuti na sjeverac, koji će donijeti zahladnjenje. Pljuskovi će zahvatiti i veći dio istočne Hrvatske, samo će na krajnjem istoku zasad ostati suho i toplo, javlja Dunja Mazzocco Drvar za RTL.

STIŽE MOĆAN HLADAN VAL S ARKTIKA: Hrvatskoj prijete ozbiljne grmljavinske oluje i siloviti pljuskovi, moguć je čak i snijeg!

Olujno more

Uz obalu srednjeg i južnog Jadrana proširit će se snažne nevere, a grmljavinske oluje dolazit će sa sjevera, usprkos jakom jugu koje će dizati valove i više od metra. Na sjeveru Jadrana padat će jaka i obilna kiša, a ponegdje bi je moglo pasti i do 60 litara po četvornom metru. Vjetar će zakretati na lebićadu, ponegdje i pulenat, pa je moguće i prelijevanje mora na obalu. U noći na četvrtak naglo će zapuhati bura s kojom dolazi zahladnjenje.

Tako će u unutrašnjosti u četvrtak biti desetak stupnjeva hladnije nego danas, a kiša i vjetar će stati. Nakon toga slijede hladna jutra i svježi dani. Na moru će četvrtak biti vjetrovit i vrlo hladan. Bura će u petak oslabjeti i stati, no promjenjivo i prohladno vrijeme će se nastaviti.