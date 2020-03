STIŽE NOVO POJEFTINJENJE GORIVA: Ovakve cijene dugo nismo imali

Spremnik od 50 litra benzina će pojeftiniti za 13, dizela za 7,5, a autoplina za 15 kuna

Cijene goriva na domaćim će benzinskim postajama od ponoći drugi tjedan zaredom drastično pasti. Portal cijenegoriva.info doznaje kako bi spremnik od 50 litara benzina trebao biti jeftiniji za 13 kuna, a dizela za 7,5 kuna. Spremnik autoplina će pojeftiniti najviše – čak 15 kuna.

To u prijevodu znači kako će Eurosuper 95 koštati od 9,13 do 9,28 kuna, ovisno o benzinskoj postaji. Za litru Eurodizela će biti potrebno izdvojiti od 8,76 do 8,92 kuna. Litra plina će koštati rekordno niskih 4,04 ili 4,34 kune.

Kriza na međunarodnom tržištu

Ovo pojeftinjenje je posljedica pada cijena nafte na međunarodnim tržištima. Ona je danas dosegla razinu ispod 37 dolara po barelu. Jedan je razlog krah dogovora Rusije i Saudijske Arabije o ograničenju opskrbe te njihova najava povećanja proizvodnje unatoč koronavirusu.

Rusija je prošlog petka odbila prijedlog Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) o smanjenju opskrbe za dodatnih 1,5 milijuna barela dnevno te je bila spremna produljiti važeći sporazum koji istječe krajem ožujka pod argumentom da im niske cijene nafte u sljedećih šest do deset godina ne bi predstavljale problem.

Na to je Saudijska Arabija skresala cijene nafte za šest do osam dolara po barelu te su najavili povećanje proizvodnje na više od 10 milijuna barela dnevno nakon isteka sporazuma.

Pad potražnje, povećanje proizvodnje

Najava povećanja proizvodnje nezgodno se poklopila sa slabljenjem potražnje zbog epidemije koronavirusa. Isporuke nafte u Kinu su smanjene, a Međunarodna agencija za energetiku procijenila je kako će se potražnja nafte smanjiti za 99.000 barela dnevno u odnosu na 2019. Njihove najgore prognoze ovise o uspješnosti mjera sprječavanja koronavirusa, a sežu i do 730.000 barela manje potražnje po danu, piše Index.