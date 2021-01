STIŽE NOVO JAČE POGORŠANJE VREMENA: Hrvatska je na udaru ciklone, iskoristite još subotu jer slijedi promjena

Meteorolog Zoran Vakula najavljuje promjenjivo vrijeme sa češćom kišom na na Jadranu i područjima uz njega, ponegdje i obilnijom, te s promjenjivim vjetrom na moru

Prvi dio vikenda donosi predah od oborina, ali već u noći na nedjelju stiže novo jače pogoršanje. Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić objašnjava da je riječ o Genovskoj cikloni koja će ulaskom nad Jadran za sobom povući osjetno hladniji zrak i donijeti česte oborine.

U subotu veći dio dana suho, znatno sunčanije te i dalje razmjerno toplo za ovo doba godine. Oblake će još tijekom noći rastjerati umjerena do jaka tramontana, no ona ubrzo slabi. Ipak, već tijekom poslijepodneva kreće nova južina, a do večernjih sati jugo može imati jake, mjestimice i olujne udare.

Poslijepodne će se oblaci početi gomilati na sjevernom Jadranu, a u noći na nedjelju i tijekom nedjelje pretežno oblačno duž cijele obale. Pritom će biti i sve kišovitije, past će ponegdje i obilna količina oborine, u Dalmaciji nevere, a i vjetar će biti vrlo promjenjiv. U početku lebić, nakratko pulentada, a zatim pod Velebitom jaka na udare olujna bura, s kojom pokoja pahulja može zalepršati uz obalu sjevernog Jadrana.

Vakulina prognoza

Kombinacija punog Mjeseca i južine jamačno mnoge ne čini sretnima, a ni promjenjivo vrijeme sljedećih dana, prognozira Zoran Vakula, meteorolog HRT-a.

Najavljuje promjenjivo vrijeme sa češćom kišom na na Jadranu i područjima uz njega, ponegdje i obilnijom, te s promjenjivim vjetrom na moru, često jakim, mjestimice i s olujnim udarima – u petak najprije jugo, navečer tramontana, pa u subotu ponovno jugo, zatim u nedjelju lebić, vjerojatno i pulenat, te na kraju bura, a i ona samo kratkotrajno.

Mnoge će veseliti barem malo mirniji i stabilniji dani u sljedećem tjednu, pa makar u kopnenom području ponovno s noćnim i jutarnjim “minusima”, koji će doći nakon najprije osjetnog zatopljenja do subote, zatim zahladnjenja i vjerojatno čestog snijega tijekom nedjelje, kada će jutro u mnogim krajevima biti najtopliji dio dana.

U petak promjenjivo i toplije, većinom uz kišu

U noći i u petak ujutro u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremena kiša, ponegdje i uz mogućnost pahulja, pa do poslijepodneva suho i djelomice sunčano, zatim sa zapada sve češća kiša. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar jutarnja će temperatura zraka biti od 0 do 4 °C, a poslijepodnevna od 10 do 12 °C.

Iznadprosječno će toplo za kraj siječnja biti i u središnjoj Hrvatskoj – ujutro uz 2, 3 °C, poslijepodne oko 10 °C – te također uz povremeno umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Mjestimične slabe oborine u noći, kada su moguće i pahulje, te osobito poslijepodne, kada će kiša biti češća i – premda u malim količinama – dovoljno da omete radove na sanaciji štete na Banovini.

Kišovitije će biti u zapadnijim krajevima, gdje će još u noći na petak biti i snijega. “Minusi” će biti rijetki i mali, a poslijepodnevna će temperatura u gorju biti od 4 do 7 °C, u Istri i na sjevernom Jadranu oko 11 °C. Puhat će umjeren i jak, na udare gdjegod i olujan jugozapadnjak u gorju, a na moru južni vjetar, poslijepodne sve češće slabiji sjeverozapadni.

I u Dalmaciji će navečer zapuhati tramontana, ali do tada jugo, mjestimice i s olujnim udarima, uz more popodne ponegdje i valovito. Kiša mjestimice i malo u noći, te česta i obilnija poslijepodne i navečer, a temperatura zraka ujutro većinom od 2 do 7 °C, poslijepodne od 10 do 13 °C. Toplije nego u četvrtak, ali uz južinu i oblačnije i vjetrovitije bit će i na jugu Hrvatske, uz malo kiše najprije u noći i ujutro, te više poslijepodne i navečer.

Prognoza za subotu i nedjelju

U subotu većinom još toplije, ali na kopnu ujutro ponegdje malo svježije nego u petak, uz mjestimičnu maglu. Do večeri uglavnom suho te barem djelomice sunčano, pa opet oblačnije, uz kišu, gdjegod i obilniju, koja će tijekom hladnije nedjelje sve češće prelaziti u snijeg, najprije u gorju, zatim i u mnogim nizinama. U ponedjeljak opet pretežno suho, uz jutarnje “minuse”, ponegdje i maglu.

I na većem dijelu Jadrana do subote navečer uglavnom suho i razmjerno toplo, uz novu južinu, zatim kiša, mjestimice i obilnija, koja je još i u hladniji ponedjeljak moguća ponegdje na južnom dijelu. U nedjelju će jugo zamijeniti jugozapadnjak, zatim česta, ali ne i dugotrajna bura, prognozirao je Zoran Vakula s HRT-a.