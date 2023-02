U srijedu nas čekaju nova poskupljenja, a RTL Danas doznaje da bi ove godine sva hrana mogla poskupjeti između 7 i 10 posto. Neće svi proizvodi poskupjeti od ožujka, neki će u travnju, a neki do kraja godine, no val poskupljenja neupitno dolazi, a otvorit će ga proizvodi iz uvoza.

"Mi prodajemo po onoj cijeni po kojoj netko želi kupiti. Prodajemo ispod cijene stvarnog koštanja tog proizvoda, očekujemo da gubitak koji imamo supstituiramo kroz tržište", govori Zvonimir Širjan, predsjednik udruge Baby Beef.

Trenutačna proizvodnja je neodrživa jer po junetu gube od 300 do 400 eura. Ipak, naznaka drastičnog poskupljenja nema. Za sve krive trgovce i visoke marže.

"Nama poraste cijena mesa za pet kuna, a u maloprodaji cijena mesa poraste za 20 kuna. Tako da nije to razmjer kakav bi trebao biti", dodaje Blažić.

Nove cijene od ožujka domaće mljekare već su poslale trgovcima. "Četiri mjeseca nismo povećali cijene svojih proizvoda i dali smo zahtjeve za povećanje cijena u ožujku", priča Božidar Kuzmić, predsjednik Udruge male hrvatske mljekare.

Neminovno dolazi do poskupljenja

Iako je cijena sirovog mlijeka u prva dva mjeseca u padu na nivou cijele Europe za 0,8 posto, to ne znači i jeftinije proizvode na policama.

"Teško da to može uzrokovati neki značajniji pad cijene mliječnih proizvoda, jer u njoj je, osim same sirovine, jako puno drugih kategorija ulaznih troškova, između ostalog i veliki dio energenata", priča Zvjezdana Blažić, konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji.

"Neminovno je da će doći do poskupljenja, odnosno rasta cijena mliječnih proizvoda", govori Kuzmić.

I ne samo mlijeka i mliječnih proizvoda – u ovoj godini svu hranu, tvrde stručnjaci plaćat ćemo skuplje. "Može se očekivati da bi rast cijena hrane bio između 7 do 10 posto, to su predviđanja za ovu godinu", kaže Blažić.

"Nitko vam ovog časa neće moći reći da će se cijene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda stabilizirati i da neće doći do nekog rasta. Svi očekujemo da će taj rast biti usporen i to značajno u odnosu na prošlu godinu te da će kod određenih proizvoda doći do stabilizacije cijena", smatra Zvjezdana Blažić.