Sustav naplate cestarine na autocestama u Hrvatskoj trebao bi biti implementiran 2020. godine. O njemu se u javnosti raspravlja godinama, a sve se svodi na zagovornike i protivnike uvođenja vinjeta.

Temelj je rasprave – treba li cestarinu naplaćivati po prijeđenom kilometru, kako se to čini sada, ili po vremenskom modelu. Zagovornici naplate po vremenskom modelu predlažu uvođenje vinjeta kakve imaju Slovenija, Češka i Austrija te tvrde kako je to jednostavniji i jeftiniji izbor. Protivnici vinjeta naglašavaju da je takva naplata za vozače nepoštena jer, primjerice, kupnjom sedmodnevne vinjete da biste prošli od Zagreba do Jastrebarskog i natrag plaćate jednak iznos kao osoba koja se sedam dana vozi na relaciji Zagreb – Split – Zagreb. Osim toga, sustav vinjeta znatno smanjuje prihode upravitelja autocesta.

Elektroničke vinjete

Prema dostupnim informacijama koje donosi Jutarnji list, plan je uvesti neki od elektroničkih sustava naplate koji se kolokvijalno naziva “elektronska vinjeta”. U toj varijanti dva su moguća sustava naplate – ENC uređaj ili registracija vozila i naplata uz pomoć videonadzora. Oba sustava omogućuju naplatu cestarine po prijeđenoj udaljenosti. Neovisno o tome koji bi se model prihvatio, naplatne kućice više ne bi bile u upotrebi, već bi naplatu rješavali uređaji postavljeni na ulazima i izlazima s autocesta koji bi registrirali vozila.

U slučaju odabira ENC-a, svi bi vozači morali imati uređaj u automobilu koji bi registrirao ulazak na autocestu.

Naplata na HAC-u i ARZ-u i kod koncesionara

Drugi model naplate je uz pomoć kamera koje snimaju registracije vozila pri ulasku na autocestu. Vozila se na pristupnoj točki registriraju i identificiraju uz pomoć lasera, a kamere snimaju prednju i stražnju registraciju na vozilu. Potom slijedi njena identifikacija i korisnik na kraju dobiva svoj račun za cestarinu. Taj se sustav već primjenjuje u više europskih država. Tada vlasnik automobila ne mora imati nikakav dodatni uređaj u automobilu.

Odabrano rješenje koje će utvrditi studija za naplatu cestarine neće se odnositi samo na autocestovnu mrežu HAC-a i ARZ-a, već će se primjenjivati i na mrežu autocesta kojom upravljaju koncesionari.