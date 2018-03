Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, čini se da stiže još jedan hladni val, i to za vikend. Proljetne bi se temperature trebale nastaviti tijekom cijelog ovog tjedna, no novo zahladnjenje i minusi slijede za vikend, za kada je najavljen i novi snijeg.

Nakon hladnog vala drastično je zatoplilo u cijeloj zemlji, a proljetne temperature trebale bi se nastaviti i do kraja tjedna. Meteorolozi ipak najavljuju još promjena, vjerojatno za vikend.

Danas će u cijeloj zemlji biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, češćom na Jadranu i uz njega. Lokalno su mogući i pljuskovi te grmljavina, ponajprije u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se najviše suha i sunčana vremena. Puhat će umjeren, ponegdje jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 °C, u gorju i na sjevernom Jadranu malo niža.





Toplo će se nastaviti i sutra, u nekim dijelovima zemlje uz kišu. Bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito na Jadranu i područjima uz Jadran. U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti ujutro i prijepodne barem djelomice sunčano, a kiša se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 3 do 8, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna većinom od 11 do 16 °C, u gorju malo niža.

No prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, čini se da stiže još jedan hladni val, i to za vikend. Proljetne bi se temperature trebale nastaviti tijekom cijelog ovog tjedna, no novo zahladnjenje i minusi slijede za vikend, za kada je najavljen i novi snijeg. U Zagrebu bi tako tijekom ovog tjedna temperature mogle ići i do 16 stupnjeva, a tijekom tjedna će se izmjenjivati kišna i sunčana razdoblja. Zahladnjenje je najavljeno za subotu, a još i više za nedjelju, kada će temperature biti od minus četiri do minus sedam. Tijekom oba dana vikenda mogao bi padati snijeg.

Slično će biti i na sjeveru zemlje, pa se u Varaždinu u petak očekuje najviša dnevna temperatura od 16 stupnjeva, dok će u subotu zahladiti pa će najniža temperatura biti minus pet, a najviša plus tri stupnja Celzijeva. Još se veće zahladnjenje očekuje u nedjelju kad bi najviša dnevna temperatura trebala biti minus četiri, a najniža minus sedam.

Slična je situacija najavljena i za Slavoniju. Osijek bi danas trebao mjeriti čak 18 stupnjeva, a za vikend također minuse uz snijeg. I u Slavoniji će tijekom tjedna padati kiša, no temperature će ići do 17 stupnjeva, sve do subote, kada će najniža biti minus četiri, a najviša šest. U nedjelju će još više zahladiti, a za vikend se i tamo očekuje snijeg.

Snijega bi za vikend moglo biti i na sjevernom Jadranu. Meteorolozi za Rijeku predviđaju kišni tjedan uz temperature od 7 do 12 stupnjeva, no i tamo će se u subotu najniža temperatura spustiti na minus 3, a u nedjelju i na minus 4, uz snijeg.

Istra će ovog tjedna izmjenjivati sunce i kišu, uz najviše temperature od 13 stupnjeva, dok će se u Puli temperatura u subotu spustiti do nule, a u nedjelju i do minus dva stupnja. I tamo bi tijekom vikenda mogao padati snijeg, javlja DHMZ.

U Lici bi temperature za vikend mogle pasti i na hladnih minus deset, kako je predviđeno za Gospić za nedjelju.

Nešto toplije će ipak biti u Dalmaciji. U Splitu će tjekom tjedna temperature biti od 7 do 14 stupnjeva. Za vikend će i tamo zahladiti, no nešto manje nego u unutrašnjosti. Tako se u subotu u Splitu očekuje kiša uz temperature od 4 do 13 stupnjeva, a u nedjelju bi i tamo moglo biti snijega uz najnižu temperaturu od minus dva stupnja.

Snijega za vikend ne bi trebalo biti na samom jugu Hrvatske, gdje će i temperature ostati u plusu. Za Dubrovnik je predviđena kiša tijekom cijelog tjedna i vikenda, a temperature će biti i do 18 stupnjeva. Najhladnije će i tamo biti u nedjelju, no temperature neće ići ispod plus tri stupnja Celzija.