U sklopu Vladinih mjera za zaštitu od inflacije, između ostalog, obuhvatit će se umirovljenici, ali i korisnici dječjeg doplatka. Za njih je planirana jednokratna potpora, a premijer Andrej Plenković kazao je kako je do sada bilo pet paketa potpora koji su bili teški više od 300 milijuna eura. Od tog iznosa, svaki umirovljenik prosječno je dobio 444 eura.

Ovim je paketom, naime, ukupno je obuhvaćeno 720.000 umirovljenika, onih koji imaju mirovine do 700 eura. A ovoga puta, jednokratnu pomoć dobit će i oni koji, uz mirovinu, rade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobit će naknadu od 160 eura, oni koji imaju mirovinu od 300 do 435 eura dobit će 120 eura, oni koji imaju od 435 do 570 dobit će 80 eura, a oni koji primaju od 570 do 700 eura dobit će 60 eura naknade.

Ova mjera ukupno je teška 72 milijuna eura.

O dječjim doplatcima

Ovom mjerom obuhvaćeno je 112 tisuća obitelji s 220 tisuća djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovako će izgledati potpore:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1 dijete – 50 eura

2 djeteta – 100 eura

Tekst se nastavlja ispod oglasa

3 djece – 140 eura

4 djece – 200 eura

Tekst se nastavlja ispod oglasa

5 i više – 300 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do isplata će doći u listopadu, a za ovu mjeru izdvojeno je 11 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada proširuje listu zamrznutih cijena namirnica. Umjesto 8, sada ih je na popisu ukupno 30!