STIŽE NOVA VLADA, KAKVA JE PREMIJEROVA KRIŽALJKA? ‘Plenković računa na svoje mlade lavove, a za to ima jedan jako dobar razlog’

Hrvatska bi ovoga tjedna trebala dobiti 15. vladu koja bi, prema svemu sudeći, mogla biti skrojena prema osobnim preferencijama premijera Andreja Plenkovića

Novi, stari premijer Andrej Plenković trebao bi ovoga tjedna oformiti novu Vladu, nakon što mu je predsjednik države Zoran Milanović dao mandat. Uz bolji izborni rezultat, Plenkoviću je puno lakše složiti popis ministara, jer većina onih iz prošle vlade ostaje, a i broj ministarstava je smanjen sa 20 na 16. Plenkoviću će uz bok, kao i dosad, stajati četvorica potpredsjednika Vlade. Uz već afirmirane Davora Božinovića i Zdravka Marića, potpredsjedničku funkciju su dobili ministar branitelja Tomo Medved te Boris Milošević iz SDSS-a.

No, sve treba najprije potvrditi na stranačkim tijelima HDZ-a. Zasad je sigurno da Plenković računa na Ivana Malenicu, koji će osim uprave dobiti i resor pravosuđa te Tomislava Ćorića koji će, unatoč aferama pred kraj prošlog mandata, biti na čelu novoformiranog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

“On je jedan od vjernijih njegovih kandidata za ministra, i šeta ga po različitim ministarstvima, tipična priča o stranačkom kadru koji može zauzeti bilo koju funkciju unutar nekog sustava”, prokomentirao je Ćorićev izbor za RTL politički analitičar Gordan Turković.

Više otpisanih nego novih ministara

Josip Aladrović će se, osim rada i mirovinskog sustava, brinuti i za socijalnu politiku, dok su Nini Obuljen Koržinek uz kulturu dodani i mediji. Darko Horvat je dobio miks ministarstava graditeljstva i prostornog uređenja te državne imovine.

Iako je Vlada “skraćena” za svega četiri ministarstva, popis ministara na koje Plenković više ne računa je dulji. Tako iz Vlade odlaze Dražen Bošnjaković, Gari Cappelli, Vesna Bedeković, Marko Pavić i Blaženka Divjak. Zasad se spekulira da bi ministrica turizma i sporta mogla biti Nikolina Brnjac, bivša državna tajnica u Ministarstvu prometa te Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. A na čelo Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova trebala bi sjesti Nataša Tramišak, dosadašnja desna ruka Osječko-baranjskog župana Ivana Anušića.

Mario Banožić je također trebao biti među otpisanima, no on će, po svemu sudeći, preuzeti resor obrane. Jedina nepoznanica je tko će biti novi ministar znanosti i obrazovanja. U medijima se najčešće spominje ime premijerova posebnog savjetnika Radovana Fuchsa, koji je već bio ministar u vladi Jadranke Kosor. Uz nova lica i preturbacije, sedmero ministara ostat će na svojim pozicijama, kao i prije izbora.

Plenkovićevo povjerenje

“Već se po listama vidjelo da Plenković računa na te svoje mlade lavove i da je to taj neki novi kadar. Vjerujem da je to način kojim želi pokazati da je to kontinuitet vlasti i da su to ljudi koji neće pasti zbog neke afere”, smatra analitičar Turković.

Oni sada imaju Plenkovićevo povjerenje, a to dokazuje i njegova nedavna izjava da “svi koji će biti članovi vlade su sposobni voditi resore za koje će dobiti moje povjerenje, a onda i povjerenje parlamentarne većine”. Tako bi s radom trebala početi 15. hrvatska vlada, a ocjene bi trebale ovisiti i o tome koliko je dobro ili loše Plenković posložio karte.

