STIŽE ‘NOVA RUNDA’ APN-OVIH KREDITA: Kupili bi stan, ali ne znate što vam sve treba? Ovaj vodič će vam dati odgovore na važna pitanja

Ovoga puta rok za primanje zahtjeva bit će najkraći te će trajati osam radnih dana i kreće 30. ožujka i traje do 8. travnja

Zainteresirani za kupovinu stana uz pomoć subvencioniranih kredita Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva s nestrpljenjem čekaju “novu rundu” prijava za APN-ov kredit. Ovoga puta rok za primanje zahtjeva bit će najkraći te će trajati osam radnih dana i kreće 30. ožujka i traje do 8. travnja. Martina Mataić Škugor pravnica iz jedne poznate zagrebačke agencije za Novac.hr kaže da do tog datuma treba pronaći nekretninu koja zadovoljava propisane uvjete, kredit treba biti odobren, a sva dokumentacija spremna.

APN će 6. ožujka objaviti uvjete stambenog kreditiranja, dok zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita skupa sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se u kreditnu instituciju u kojoj se podiže stambeni kredit. Ono što će sve štedionice i banke koje će sudjelovati u ovom programu nastojati jest privući klijente nižom kamatnom stopom i to bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, procjenom vrijednosti nekretnine na teret banke, popustima i pogodnostima koje su vezane uz police osiguranja. Zainteresirani će od banke dobiti ponudu kredita uz valutnu klauzulu u eurima i kunama uz mogućnost otplate kredita u mjesečnim anuitetima i ratama.

“Razgovor s kreditnim posrednicima najbolji je način da kupac sazna sve što ga zanima o subvencioniranim kreditima. Oni će mu prezentirati uvjete kredita banaka, provesti ga kroz različite modele kreditnih ponuda te usmjeriti na parametre koji utječu na cijenu zaduživanja, poput kamatnih stopa, naknada i dodatnih troškova, pojasniti mu valutnu klauzulu, opcije otplate kredita kroz anuitete ili rate te pomoći u pripremi potrebne dokumentacije”, kazala je za Novac.hr pravnica Mataić Škugor.

Koje uvjete tražitelj subvencije mora ispunjavati?

Tko bi trebao biti tražitelj subvencije odnosno korisnik stambenog kredita? Građanin s prebivalištem na području RH, star do 45 godina, odnosno čiji bračni ili izvanbračni/neformalni/životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću koji su u takvom stanu uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život. Ili pak u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovi higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje.

U slučaju da osoba primjerice u kolovozu 2020. navršava 45 godina, ona se i dalje može prijaviti za ovu “rundu” subvencija jer prilikom podnošenja zahtjeva ne smije imati navršenih 45 godina. Ako osoba u vlasništvu ima stan manje kvadrature, primjerice da ona iznosi 30 m2, i taj stan nije dovoljan za njezinu obitelj ona se i dalje može prijaviti na subvenciju. No, postoji uvjet, a on je da u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu osoba proda stan. Osobe koje u suvlasništvu imaju primjerice 1/4 naslijeđene nekretnine ne moraju taj udio prodati jer se u Zakonu traži i razmatra vlasništvo. U slučaju da zainteresirani za subvenciju u vlasništvu imaju poslovni prostor i dalje se mogu prijaviti jer poslovni prostor nije nekretnina za potrebe stanovanja, piše Novac.hr.

Namjena kredita i rok otplate

Namjena kredita leži u kupnji stana ili kuće. Dakle, gradnja kuće čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po metru kvadratnom neto korisne površine stana ili kuće nije veća od 1.500 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a. Ako iznos kredita ne prelazi 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a tada se subvencioniranje kredita odobrava. Odgovor na pitanje može li se kupiti stan koji je još uvijek u gradnji je negativan jer Zakon o subvencioniranju stambenih kredita ne predviđa subvenciju za takve stanove. Jedino se može subvencionirati kupnja gotovih stanova koji imaju već svu potrebnu dokumentaciju koju traži Zakon.

Isto tako, ne može se subvencionirati kupnja zemljišta i ne može se odobriti subvencija za gradnju kuće koja nema građevinsku dozvolu jer je ona obavezna. Ako netko želi kupiti i parkirno mjesto ili garažu uz stan, subvenciju može ostvariti jer se dopušta kreditiranje stana i garaže samo ako su stan i garaža/parkirno mjesto zajedno upisani u Izvatku iz zemljišnih knjiga i to pod istom etažom. Obveza prijave prebivališta je vrlo važna jer je Zakonom o subvencioniranju kredita propisana obveza prijave prebivališta korisnika kredita na adresi kupljenog stana ili kuće odnosno sagrađene kuće. To bi trebalo učiniti u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed nekretnine.

Što se tiče roka otplate kredita, on ne smije biti kraći od 15 godina.

Razlika između anuiteta i rate

Kada je riječ o načinu otplate kredita, valja razlikova anuitet i ratu. Anuiteti su jednake mjesečne otplate u kojima se omjer iznosa glavnice i kamate na preostalu glavnicu svakom otplatom mijenja. S druge strane, rate su nejednake mjesečne otplate u kojima je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje.

Na preostali iznos glavnice se obračunava iznos kamate. Brža i jeftinija otplata kredita krije se u ratama jer se brže otplaćuje glavnica, a ukupno plaćena kamata manja je pri otplati kredita u ratama nego u anuitetima. Inače, otplata u ratama zahtijeva veću kreditnu sposobnost zbog većeg iznosa obroka u početku otplate kredita.

Maksimalni iznos subvencioniranog kredita, kapara, neto korisna površina

Podsjetimo, APN subvencionira anuitet/ratu kredita za nekretnine čija je kupoprodajna cijena do 100.000 eura, no to ne znači da kupci ne mogu kupiti stan čija je cijena veća od tog iznosa. Cijena može biti veća, ali APN će subvencionirati do iznosa od 100.000 eura pa za preostali iznos banka odobrava stambeni kredit koji se ne subvencionira. Kada je riječ o neto korisnog površini, cijena po m2 neto korisne površine stana ne može biti veća od 1.500 eura po m2.

Subvencioniranje kredita odobrava se do 90.000 eura jer je 1.500 eura (maksimalna cijena po m2) x 60 m2 (NPK) = 90.000 eura. Kao i kod stanova čija cijena premašuje 100.000 eura, tako i ovdje za preostali iznos banka odobrava stambeni kredit koji se ne subvencionira. Kada se govori o kapari, ona se isto može subvencionirati no pod uvjetom da je uključena u iznos stambenog kredita prema navedenim pravilima. Zato je bitno u predugovoru/ugovoru o kupoprodaji jasno navesti koliko iznosi plaćena kapara.

Mogućnost dodatnog produljenja roka za subvencioniranje kredita

APN-ova subvencija kredita u prvih pet godina otplate iznosi od 30 do 51 posto anuiteta/rate ovisno o osam skupina u kojoj se nalazi grad ili općina. Primjerice, u VIII. skupini subvencija je 30 posto mjesečnog obroka ili anuiteta. U tu skupinu ulaze gradovi Zagreb, Split, Rijeka, Zadar i Varaždin. Kada je riječ o mogućnosti dodatnog produljenja roka za subvencioniranje kredita, ona postoji.

Dakle, mogućnost dodatnog produljenja dobiva se za jednu godinu za svako maloljetno dijete u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita. Za dvije godine po svakom rođenom ili posvojenom djetetu u razdoblju subvencinoranja i dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova domaćinstva ima utvrđen invaliditet od najmanje 50 posto.

Čemu služi efektivna kamatna stopa (EKS)?

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, u što ulaze naknade, depozit, osiguranja i ostali izravno povezani troškovi. Budući da ESK predstavlja ukupni trošak po kreditu, ona korisniku kredita služi za usporedbu ponude kredita. Svi stambeni krediti odobravaju se bez naknade za obradu kredita. Prema dosadašnjim tranšama, subvencionirani stambeni krediti nemaju obračun troška procjene vrijednosti nekretnine i obračun interkalarne kamate.

Trošak procjene vrijednosti nekretnine u dosadašnjim tranšama je snosila banka u kojoj se podnosi zahtjev za odobravanje stambenog kredita. Zato se isto očekuje i u ovoj tranši. U slučaju da kupac želi da procjenu napravi drugi procjenitelj, tada će sam snositi trošak procjene vrijednosti nekretnine, piše Novac.hr.

