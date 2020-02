STIŽE NOVA PROMJENA VREMENA, ČEKAJU NAS KIŠA I OLUJNI VJETROVI: Trajat će jako kratko, ali će ostaviti posljedice

U utorak će u većini krajeva Hrvatske padati kiša, ponegdje susnježica i tuča, praćena jakim i olujnim vjetrom, a takvo bi vrijeme trebalo prestati već u srijedu, no zbog dotoka hladnog zraka bit će hladnije

Iznadprosječno toplom vremenu bliži se kraj. Već od utorka Hrvatsku će zahvatiti strujanje hladnijeg i vlažnijeg zraka koji će sa sobom donijeti uglavnom kišu, ponegdje u obliku grmljavinskih nevremena te jake i olujne vjetrove. U gorju je moguć snijeg, a ponegdje i, u ovo doba godine relativno rijetka, tuča.

“U istočnoj Hrvatskoj u utorak sredinom dana i poslijepodne treba računati na kišu, a mjestimice može biti i grmljavine pa i tuče. Jutarnja će temperatura biti između 7 i 10 °C, a najviša dnevna od 14 do 18 °C. U drugome dijelu dana, kada će jugozapadni vjetar okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni, slijedi zahladnjenje. Okretanje vjetra predviđa se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također u razdoblju između 10 i 14 sati biti kiše te mjestimičnih pljuskova, lokalno moguće uz tuču. Temperatura će od jutarnjih 6 do 10 stupnjeva, prijepodne porasti do vrijednosti između 11 i 16 stupnjeva, a poslijepodne će biti hladnije”, prognozirao je metorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec.

Vjetar donosi zahlađenje

On ističe kako će u gorju jugozapadnjak okrenuti na sjeveroistočnjak i sjevernjak zbog kojih će zahladiti, pa će se na većim nadmorskim visinama kiša pretvoriti u susnježicu ili snijeg. Sredinom dana mogući su pljuskovi s grmljavinom, ne samo u gorju, već i na sjevernom Jadranu, gdje bi do večeri mogla zapuhati jaka bura.

“Malo će kiše ili poneki pljusak pasti i u Dalmaciji, rijetko uz grmljavinu. U prvom dijelu dana puhat će jugo, potom jugozapadni i zapadni vjetar, pa sjeverozapadni, a prema kraju dana bura. More najprije malo valovito, zatim umjereno valovito pa i valovito. Temperatura će danju porasti do vrijednosti između 13 i 18 stupnjeva. Podjednaka će temperatura biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će uz dosta oblaka mjestimice biti kiše, pa i u obliku pljuska, posebno poslijepodne i navečer, kada će puhati sjeverozapadnjak i bura. Prije toga će biti juga, mjestimice i jakog”, prognozirao je Mikec vrijeme na obali.

Smirivanje već u srijedu

No, vrijeme bi se moglo donekle popraviti već u srijedu, kada se na kopnu očekuje sunčanije, ali i nešto hladnije vrijeme. Mjestimice je moguća kiša; u gorju snijeg, a osjet hladnoće pojačavat će jak i olujan sjeverac. Slično se vrijeme očekuje i na obali, gdje bi uz sjeverac trebala zapuhati jaka i orkanska bura, koja bi već u četvrtak mogla oslabjeti. Zbog vjetra je ovih dana izdano i narančasto upozorenje za krajnji istok zemlje te cijelu obalu.

Prema kraju tjedna se povećava mogućnost za porast temperature, a na obali i za pojavu kiše, zbog ponovnog jačanja juga, javlja HRT.