Govoreći o novom sustavu cestarina Goranko Fižulić, bivši ministar gospodarstva, za N1, je istaknuo da se nismo puno pomaknuli s mjesta. “HAC 30 posto prihoda troši na zaposlenike koji sjede u kućicama, tražio se model, sredstva za financiranje…“, te dodao da smo izabrali model koji nema nitko u Europi – naplata u digitalnoj formi e-vinjeta, ali ne za vremensko razdoblje nego za prijeđeni kilometar.

Postojeći modeli naplate

Objašnjavajući što se sve zna o novom sustavu naplate napomenuo je da nigdje ne postoji takav sustav za sav promet.

Istaknuo je da u Europi postoje tri modela naplate. Njemački u kojem se ne naplaćuje za osobna vozila, naplaćivanje putem naplatnih kućica što je slučaj u Italiji, Španjolskoj, Italiji... te model putem vremenske vinjete kao što imaju Švicarska, Austrija, Slovenija, Češka, Slovačka, Rumunjska, Bugarska, odnosno cijelo naše okruženje osim Italije.

“Taj model je jednostavan, bazira se na to da odete na internetsku stranicu, kupite e-vinjetu za neko razdoblje i ona je vezana uz registraciju i bez zaustavljanja dolazite na destinaciju. Ako to funkcionira u desetak zemalja u našem susjedstvu, ako je jeftino i sigurno, Hrvatska je opet krenula nekim svojim modelom kao čuveni, prastari ENC i raspisala je natječaj koji košta sumanutih od 80 milijuna eura do 230 milijuna”, kazao je Fižulić.

Novi hrvatski model

Fižulić je ovom prilikom postavlja pitanje zašto Hrvatska ide svojim modelom kada vidimo da je Slovenija s manje kilometara autocesta uspješnija te je dodatno objasnio kako će taj novi hrvatski model naplate izgledati u praksi.

“Trebao bi se bazirati na računu koji imate kod HAC-a i preko kojeg se skidaju sredstva za prijeđene kilometre. To je za mnoge odvraćanje od korištenja autocesta jer čim to uključuje da morate imati račun s kojeg će se nešto skidati, što god bilo, već se nalazite u zoni nekomfora. Mogli smo primijeniti ono što funkcionira u susjedstvu, i to već godinama”, pojašnjava.

Fižulić dodaje da nije pronašao primjer u svijetu da netko tako naplaćuje korištenje autoceste.

Odluka o najpovoljnijem ponuđaču trebala bi biti donesena kroz koji tjedan, no Fižulić ističe da se na natječaj javilo 20-ak tvrtki s ogromnim rasponom ponuda – od 80 do 250 milijuna eura za isti posao. “To je čisto siva zona u kojoj se luta. Ne vidim razlog zašto bi se Hrvatska trebala upustiti u avanturu naplate koju nitko dosad nije isprobao”, zaključio je.

'Ne vjerujem da će rasti cijene energenata'

Govoreći o cijenama energenata Goranko Fižulić je istaknuo da je električna energija danas tri do četiri puta jeftinija nego u kolovozu prošle godine. Plin je na cijenama iz kolovoza 2021. Nafta je na nivou 2018.

“Ni najveći optimisti od početka rata nisu mogli misliti da će tako brzo doći do stabilizacije”, rekao je.

Smatra da cijene neće rasti: “Ne vjerujem da će Vlada učiniti bilo što da poveća cijenu energenata u godini prije izbora. Gospodarski subjekti su korisnici 60 posto subvencija, a politika Andreja Plenkovića bazira se na tome da uzme Petru, Ivanu i Josipu, a kad je njma uzeo, da Petru. On uvijek zaboravi kazati da je nekome uzeo da bi nekome dao.”

Smatra da je to “etatistički pristup koji gledamo zadnjih šest, sedam godina” te dodaje da je “besmislen i svodi se na niz filipika koje premijer izgovara pred kamerama”.