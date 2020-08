STIŽE NAM POGORŠANJE VREMENA – KIŠA , PLJUSKOVI…: Idućih dana vrućina će napokon popustiti, ali ne zadugo…

Kolnici u unutrašnjosti su mokri dok je duž obale promet otežan zbog jake bure, olujne jakosti na udare pod Velebitom

Nedjelja je na kopno donijela osvježenje i samo malo kiše, a relativno malo očekuje se i iduća dva dana, ponajprije s ponedjeljka na utorak. Zatim od srijede stabilnije. I na Jadranu kiša i nevere neće mnogo pokvariti vrijeme jer se uglavnom očekuju u noći s ponedjeljka na utorak. A i bura će u utorak oslabjeti. Svakako će goditi popuštanje vrućine u Dalmaciji, navodi za HRT Tomislav Kozarić, meteorolog DHMZ-a.

“I u ponedjeljak će puhati bura, a u Dalmaciji se zadržati vrućina. No, ipak, na Jadranu će biti manje vedrine i sunca nego što je bilo danas jer sa zapada po visini stiže vlažniji zrak. A prizemna sinoptička situacija će biti slična. Na istoku Hrvatske danju barem djelomice sunčano i uglavnom suho. A navečer i osobito u noći porast naoblake te kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura podjednaka današnjoj. Slične vremenske prilike u ponedjeljak se očekuju i u središnjim predjelima, potkraj dana uz najveću vjerojatnost kiše. A na sjeverozapadu uz više oblaka malo kiše može biti i ranije, štoviše već u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura od 24 do 27°C. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom na zapadu zemlje, a uglavnom u drugom dijelu dana, osobito navečer i u noći, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u noći i prijepodne podno Velebita jaka uz moguće valovito more. Temperatura kao danas ili malo niža. I u Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje s pljuskovima i grmljavinom, osobito u njezinoj unutrašnjosti gdje mogu biti izraženiji. Puhat će slaba do umjerena, u početku na sjeveru ponegdje jaka bura, a poslijepodne na otvorenom sjeverozapadnjak. Sutra toplija noć, a danju vruće osobito prema jugu”, navodi Kozarić.

Dodaje kako će i na krajnjem jugu biti vruće, i do 33, uz uglavnom slab vjetar, a ujutro ponegdje umjerenu buru. More malo valovito. Prevladavat će sunčano, uz zaobalju uz razvoje oblaka i moguće pljuskove s grmljavinom, a tek kasnije u noći na utorak izgledni su na moru i obali. Na jugu će pljuskova i grmljavine, moguće i jačih nevera biti glavninom u prvom dijelu utorka, dok se drugdje već očekuje postupno razvedravanje. Od srijede na Jadranu opet pretežno sunčano. Bura će u utorak oslabjeti, a ponovno će je zamijeniti maestral, odnosno sjeverozapadnjak potom i jugozapadnjak. Temperatura od utorka niža i na jugu, ali i dalje danju vrlo toplo i vruće.

“I u kopnenim krajevima u utorak razmjerno brzo prestanak kiše, a zatim razvedravanje. Od srijede pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro ponegdje maglom. Vjetar uglavnom slab sjeverni, u srijedu jugozapadni. Jutra će na kopnu biti svježija, a danju malo toplije, no vrućina se u iduća tri dana uglavnom ne očekuje. Dakle, u prva dva dana idućeg tjedna mjestimična kiša i pljuskovi, no po svemu sudeći glavninom će ih biti u noćnim satima zbog čega će mnogima manje zasmetati. U Dalmaciji će pak nekima goditi i manje vrućine”, zaključuje Kozarić za HRT.

Sličnu prognozu donosi i meteorologinja N1 televizije Tea Blažević. Ona navodi kako će početak tjedna početi oblačnim jutrom u većini predjela Hrvatske, a zbog premještaja hladne fronte u našoj blizini, ima i slabe kiše. Kolnici u unutrašnjosti su mokri dok je duž obale promet otežan zbog jake bure, olujne jakosti na udare pod Velebitom. Vozači koji kreću putem mora moraju računati da je promet usporen. Prema posljednjim informacijama HAK-a, na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Usporen je promet i na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče između vijadukta Božići i tunela Bristovac te A6 Rijeka-Zagreb na dionici između Kikovice i tunela Tuhobić. Povoljnije će biti prilike poslijepodne, kad će bura slabjeti, ali će se intenzivirati oborina, te treba računati na nevere na sjevernom i srednjem Jadranu, osobito u noći kada su moguće i na južnom.

Navečer i u noći lokalno može biti obilnije oborine na dijelovima obale, u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, u zapadnoj Slavoniji.

I sutra prijepodne bit će još dosta kišovito, nakon čega slijedi smirivanje vremena, najavljuje meteorologinja N1.