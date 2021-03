STIŽE NAM HLADNA FRONTA; Meteorolozi upozoravaju: ‘Kiša će prijeći u susnježicu i snijeg, a temperatura drastično pada’

Nakon sunčanog i toplog četvrtka, u petak se sprema nagla promjena vremena s kojom će stići osjetno hladniji zrak

Danas još sunčano i stabilno te iznadprosječno toplo. U petak prolazno naoblačenje s kišom, a potkraj dana i u noći na subotu uz pad temperature zraka uglavnom će mjestimice u gorju biti i susnježice i snijega. U subotu razvedravanje, ali osjetno svježije, na Jadranu uz prvu “marčanu” buru koja će brzo oslabjeti. U nedjelju i početkom novoga tjedna djelomice sunčano i ponovno postupno sve toplije, prognozirao je u HRT-ovoj emisiji “Vrijeme” mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Još uvijek sunčano i toplo, a onda nam se u petak sprema nagla promjena vremena s kojom će nam stići osjetno hladniji zrak, najavila je u svojoj prognozi vremena za RTL Damjana Curkov. Većinom sunčano, ujutro će ponegdje biti magle – ponajprije u kotlinama i uz rijeke, ali i uz obalu srednjeg Jadrana. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura bez veće promjene.

Iznadprosječno topli četvrtak

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i danju iznadprosječno toplo. Ujutro će biti mraza i ponegdje magle, uglavnom uz Savu i Dravu. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 0 °C, a najviša dnevna od 16 do 18 °C. U središnjoj Hrvatskoj danju malo toplije nego na istoku, a jutro podjednako hladno, ponegdje uz mogućnost kratkotrajne magle. Prevladavat će sunčano uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar, prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na sjevernom Jadranu i u gorju malo više oblaka nego u srijedu – bit će pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjeren, u gorju povremeno i jak jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0 °C, uz obalu između 2 i 7 °C, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 °C.

U Dalmaciji sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od -2 do 3 °C, uz obalu između 3 do 7 °C, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 17 °C. Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske, uz obilje sunčanog vremena. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar pri čemu će more biti malo, prema otvorenom do umjereno valovito.

U petak promjena vremena

Na kopnu u petak promjena vremena – uz više oblaka mjestimice će biti kiše, a navečer i u noći na subotu, uz pad temperature zraka, kiša će ponegdje u gorju prijeći u susnježicu i snijeg. U subotu razvedravanje, ali i osjetno hladnije. U nedjelju pretežno sunčano, uz manji porast dnevne temperature zraka.

U petak na Jadranu prolazno naoblačenje mjestimice s kišom, osobito na sjevernom i srednjem dijelu. U subotu djelomice sunčano, uglavnom suho i malo hladnije, a u nedjelju ponovno sunčanije i malo toplije. U petak će puhati jugo i južni vjetar, a potkraj dana i u noći na subotu zapuhat će prva “marčana” bura, koja će se u subotu proširiti na cijelu obalu, ali već u nedjelju oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Idućih dana na kopnu i moru

U petak će naše krajeve zahvatiti brza i nagla promjena vremena – bit će oblačno s kišom, a zatim popodne u gorju uz pad temperature susnježica i snijeg, prognozirala je Damjana Curkov za RTL. Već od subote stabilnije pa će za vikend biti barem djelomice sunčano, ali i osjetno hladnije. U novom tjednu malo toplije.

I na Jadranu u petak oblačnije s kišom, zatim će u noći na subotu zapuhati prva marčana bura – prvo na sjevernom dijelu, ali do jutra duž cijele obale. Već će u nedjelju bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Za vikend sunčanije, a onda u novom tjednu uz južinu opet malo toplije.

Dakle, još danas uživamo u suncu i toplini, a zatim u petak oblačnije s kišom, u gorju i snijegom, a posvuda i osjetno hladnije. Vikend će biti barem djelomice sunčan i prohladan, na moru s prvom jakom i olujnom burom.

Hladna fronta je sve bliže

Kako navodi Tea Blažević, meteorologinja N1 televizije, anticiklonalno polje slabi, kako se sa sjevera spušta hladna fronta, stoga ne čudi da je danas oblačnije, da bude preciznija, umjereno do pretežno oblačno u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu, dok je južnije na moru pretežno vedro.

“Sutra već od jutra treba računati na kišu na širem riječkom području i u gorju, a od sredine dana očekujemo intenziviranje oborine. Kiša će padom temperature prema kraju dana prelaziti u susnježicu i snijeg, prije svega u gorju. No, koja pahulja može zalepršati prolazno i drugdje u unutrašnjosti. Temperature će osjetno pasti pa će u subotu u dijelovima unutrašnjosti biti i desetak stupnjeva hladnije. Dojam hladnoće pojačavat će vjetar sjevernog smjera, jaka i vrlo jaka bura, koja će se proširiti duž cijele obale, i stvarati probleme u prometu”, navodi Tea Blažević.