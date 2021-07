Nad Hrvatsku stiže ozbiljna promjena vremena, koja je u zapadnoj Europi izazvala poplave neviđenih razmjera. Najviše će se osjetiti na Sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti zemlje, a najmanje u Dalmaciji, gdje bi ipak moglo biti povremenih grmljavinskih nevremena, piše Dalmacija Danas.

Ivan Toman, urednik MeteoAdriatica i asistent Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru analizirao je nadolazeću sinoptičku situaciju. Potvrdio je da će ciklona nad Jadranom biti ista ona koja je poharala Belgiju, Nizozemsku i Njemačku.

Neuobičajen ciklonalni sustav

Nad našim krajevima će se u subotu popodne nalaziti izražen ciklonalni vrtlog, koji će se polako premještati prema jugoistoku. Središte tog sustava će biti u blizini Jadrana. S vremenom bi mogao i ojačati, tvrdi Toman, pojasnivši da postoji polje niskog tlaka koje je istočno od visinskog centra ciklone.

"Riječ će biti o ciklonalnom sustavu pojava kakvo nije uobičajeno u ljetnom dijelu godine u našem području. Osim toga, unatoč vrlo promjenjivom vremenu koje će sustav donijeti sa sobom te lokalno obilnoj oborini i mjestimičnim neverama, možda neočekivano – neće značajno zahladiti u odnosu na aktualne temperature zraka, izuzev u vremenu izravnog djelovanja oborine na temperaturu na nekom mjestu", objašnjava Toman i dodaje da nije isključen niti razvoj pijavica na moru, ali i tuče.

Moguće i poplave

"Lokalno treba računati na veliku količinu oborine, možda i vrlo obilnu, a to se posebice odnosi na subotu i to sjeverniji dio Jadrana i gorske krajeve unutrašnjosti. Ipak, neverini i grmljavinski pljuskovi mogući su već i u petak, a također i u nedjelju, s time da bi u nedjelju trebali biti češći u Dalmaciji i također nešto manje obilni i manje intenzivni nego u subotu na sjevernom dijelu.

Najintenzivniji procesi nevremena, čini se, mogu se očekivati na otvorenom moru i prema talijanskoj obali. U kopnenim krajevima naše regije također će se osjetiti značajna promjena vremena. Obilna kiša i mjestimična tuča moguće su pojave posvuda u regiji, a od kopnenih krajeva posebno u planinskom području, iako i drugdje može pasti obilna oborina u kratkom vremenskom periodu. Stoga, nisu isključene poplave uslijed značajne kiše", upozorio je.

Ostat će toplo

No, zahladnjenja neće biti, jer će i dalje pritjecati topla zračna masa i to u prizemnom sloju atmosfere, objašnjava Toman. No, temperature će nakratko pasti ondje gdje bude oborina. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Mogući su i jači udari u blizini neverina.

"U ponedjeljak očekujemo još uvijek dosta promjenjivo vrijeme, i prema istoku regije i dalje kišovito, a u utorak konačno smirivanje posvuda", zaključio je Toman.