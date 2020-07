Sutra se očekuje umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Oborina će mjestimice biti obilna, prvenstveno u središnjim predjelima

Pred nama je još jedan vruć i sparan dan koji bi ipak, i to poslijepodne i navečer, moglo pokvariti jače grmljavinsko nevrijeme. Kako prognozira DHMZ, bit će pretežno sunčano, vruće i sparno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu će uz lokalno jači razvoj oblaka biti pljuskova i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana. Slab do umjeren jugozapadni vjetar postupno će u središnjim i istočnim predjelima okretati na sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka od 29 do 34 °C.

Za cijelu kontinentalnu Hrvatsku danas je na snazi žuto upozorenje što znači da je vrijeme potencijalno opasno:

“Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, stoji u upozorenu DHMZ-a.

Sutra ponegdje i obilnija kiša

Sutra se očekuje umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Oborina će mjestimice biti obilna, prvenstveno u središnjim predjelima. Na dalmatinskoj obali sunčanije i uglavnom bez oborine.

Vjetar većinom umjeren sjeverni, na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji veći dio dana zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 24, a najviša dnevna od 26 do 31 °C.

Moguće manje poplave

Žuto upozorenje sutra vrijedi za gotovo cijelu Hrvatsku, izuzev uskog priobalnog područja od Zadra do Dubrovnika:

“Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika.”

Od subote vrijeme ponovno stabilnije uz postupan porast temperature koja bi početkom idućeg tjedna, u većini krajeva, ponovno trebala dosegnuti pa i premašiti 30 stupnjeva.