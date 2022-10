Danas će biti malo svježije, ali neće nedostajati sunčanog vremena, osobito u popodnevnim satima.

"Pretežno je oblačno u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, gdje osim oblaka ima i pojave magle koja smanjuje vidljivost. Vedrije je u istočnim kopnenim predjelima i duž Jadrana. Na moru puše jaka bura, na mjestima na udare olujne snage. Od sredine dana vjetar će slabjeti i na moru će prevladavati sunčano. Sunce će u unutrašnjosti dijelom prekrivati oblaci.

Petak će početi većinom sunčano, no treba računati na porast naoblake sa zapada tijekom dana, pri čemu poslijepodne može pasti i koja kap kiše, izglednije u zapadnom dijelu zemlje. Jačat će jugo i tako najaviti jače naoblačenje u danima vikenda.

U subotu treba računati na kišu i pljuskove, moguće i grmljavinu, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, gdje lokalno može biti obilnije oborine. U nedjelju će još biti oborine na mjestima u prvom dijelu dana. Početkom novog tjedna ponovno sunčanije i razmjerno toplo", prognoza je meteorologinje Tee Blažević s N1.

'Ne bi bilo logično očekivati vrlo hladnu zimu'

Copernicus, program EU za promatranje Zemlje, prije nekoliko je dana objavio prognozu za nadolazeću zimu. Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a, za HRT je prokomentirao ovu prognozu.

"Blage i relativno tople zime postale su kod nas normalne zadnjih nekoliko godina. Naime, posljednja zima koja je bila prosječno hladna u većini krajeva Hrvatske bila je ona na prijelazu od 2016. na 2017. godinu, kada je hladnoću tijekom sezone donio siječanj, koji je bio čak i zamjetno hladniji nego što je uobičajeno. Dakle, ako se prognozira samo po iskustvu, odnosno prema perzistenciji i toplini koja gotovo iz mjeseca u mjesec potvrđuje da smo u razdoblju globalnog zatopljenja - očekivati hladnu, a posebno vrlo hladnu zimu ne bi bilo logično."

Pouzdanost prognoze ipak nije velika

Komentirao je i hoće li siječanj biti snježan mjesec.

"I prognostički su modeli za dugoročne prognoze kod nas na tom tragu. Naime, prema najnovijim dostupnim dugoročnim prognozama u Hrvatskoj velika je vjerojatnost da će zima biti barem malo toplija od prosjeka. Uz iznadprosječnu toplinu koja je izgledna u cjelini za tromjesečno razdoblje od početka prosinca 2022. do kraja veljače 2023. godine, za očekivati je i povremena kraća hladnija razdoblja. Ako se gleda svaki zimski mjesec posebno, u prosincu i u veljači povećana je vjerojatnost za srednju mjesečnu temperaturu zraka višu od prosječne, a u siječnju postoji signal za srednju mjesečnu temperaturu najviše oko prosjeka ili čak nižu od prosjeka, barem u kopnenim područjima. Uz to, količina oborine mogla bi u prosincu biti veća od prosječne, odnosno mjesec bi mogao biti kišovitiji nego što je uobičajeno na Jadranu i u područjima uz Jadran. Veća količina oborine od klimatoloških srednjih vrijednosti moguća je i u siječnju i to u većini predjela. Stoga bi, ako se ostvari prognoza prosječno toplog, tj. preciznije rečeno hladnog siječnja, uz veću količinu oborine od prosjeka, prvi mjesec u 2023. godini mogao biti snježni mjesec, barem u kontinentalnim predjelima, i to posebice u gorskoj Hrvatskoj. No, pouzdanost ovakve prognoze nije velika."

Dakle, hladnijeg razdoblja unutar zimskih mjeseci može biti, mogućnost za to svakako postoji, no nije naodmet još jednom ponoviti - prognostički modeli pokazuju kako bi zima u Hrvatskoj mogla biti barem malo toplija nego što je uobičajeno, što podsjeća na prošlih nekoliko zima u kojima nije bilo izražene hladnoće.