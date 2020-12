VAKULA OBJAVIO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA U BOŽIĆNOM TJEDNU: Svi se pitaju hoće li biti snijega

U većini Hrvatske ostvarit će se od starina poznato ‘zazivanje’ sv. Lucije da donese sunce, ali naravno, nakon još povremenih mjestimičnih oborina

Kao i kod Pariškog klimatskog sporazuma, kojem je ove subote već peta godišnjica i kojeg se svi još uvijek sasvim ne pridržavaju, i svojevrsni sporazum ciklona i anticiklone nad našim dijelom Europe sljedećih se dana neće “provoditi” kako bi to mnogi željeli. U nedjelju i ponedjeljak još i hoće, pa će se u većini Hrvatske ostvariti od starina poznato “zazivanje” sv. Lucije da donese sunce, ali naravno, nakon još povremenih mjestimičnih oborina u noći i tijekom nedjeljnog prijepodneva, uglavnom u malim količinama.

Na Jadranu će zapuhati većinom umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, koji će u ponedjeljak i utorak ujutro još biti mogući na jugu Jadrana, javlja Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

Početkom novoga tjedna daljnji porast tlaka i u odnosu na ovaj tjedan – stabilizacija atmosfere, ali od utorka i povremeni dotok malo vlažnijeg zraka. Stoga će u većini Hrvatske, čak i po nizinama, vjerojatno najviše suha i sunčana vremena biti u u ponedjeljak, kada na kopnu valja upozoriti na česte jutarnje temperaturne “minuse” i poledicu, koje će ponegdje biti i u nastavku tjedna.

Oblačnije od utorka

No, već od utorka opet u mnogim krajevima oblačnije, po nizinama i maglovitije, uz mogućnost mjestimične rosulje i slabe kiše, ali znatno rjeđe i u manjim količinama nego u ovome tjednu. Štoviše, unatoč povremenim oblacima, na Jadranu i u gorju, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije veći dio tjedna prevladavat će sunčano i iznadprosječno toplo. Ni po sjevernijim nizinama neće biti hladnije nego što je uobičajeno za sredinu prosinca, iako će sunčanog vremena biti malo, većinom čak vjerojatno i nimalo.

I ove godine “božićna” ciklona?! Sudeći prema trenutačno najvjerojatnijim prognozama za sljedeće tjedne – velike hladnoće neće biti ni u nastavku godine, a ni početkom sljedeće, pri čemu je veća vjerojatnost za ponovno više oborina u “božićnom” tjednu, što znači da ni ove godine neće “razočarati” “božićna” ciklona.

A hoće li razočarati ovogodišnja “Lucijina brojanica” možete pozorno pratiti i zapisivati sljedećih 12 dana – te provjeravati u sljedećim mjesecima…

Većinom tmurna nedjelja

U nedjelju na istoku Hrvatske i dalje većinom tmurno i oblačno, ponegdje uz slabu kišu ili rosulju. Prema večeri u zapadnim krajevima moguće je djelomično razvedravanje. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka uglavnom između 2 i 6 °C, javlja mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a u detaljnijoj prognozi za HRT.

Podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će u početku biti tmurno i oblačno, a zatim od sredine dana sa sjeverozapada djelomično razvedravanje. Vjetar većinom slab.

U gorskim krajevima oblačno i maglovito, ponegdje uz mogućnost slabe kiše ili rosulje. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom i povećanom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 2 °C, uz obalu između 5 i 8 °C. Najviša dnevna od 2 do 5 °C, na moru između 10 i 13 °C.

Na srednjem Jadranu u noći i ujutro ponegdje kiša, zatim veći dio dana djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5 °C, uz obalu između 7 i 10 °C, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 14 °C.

Oko prosječne temperature zraka za ovaj dio prosinca bit će i na jugu Hrvatske. U početku mjestimice kiša, osobito prema otvorenome moru, a zatim razvedravanje pa će biti djelomice sunčano. Puhat će umjerena, prema večeri i jaka bura.

Početkom novoga tjedna stabilno, ali…

Do sredine idućeg tjedna u unutrašnjosti stabilno – što znači da će biti niskih oblaka i magle, ali i sunčanih razdoblja, osobito u višem gorju. Vjetar uglavnom slab. Jutra će biti hladna, mjestimice sa slabim mrazom, a dnevna temperatura bez veće promjene.

Na Jadranu idućih dana barem djelomice sunčano i uglavnom suho. U ponedjeljak bura u slabljenju, ali još u početku na južnom će dijelu biti jakih i olujnih udara. U utorak i srijedu vjetar uglavnom slab zapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka bez veće promjene, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.