VAKULA NAJAVIO HLADNOĆU: Stiže promjena vremena koja počinje sutra, a potrajat će danima; Evo gdje i kada će biti snijega

Sljedećih dana bit će većinom još hladnije, osobito u gorju i uz cjelodnevne ‘minuse’

Nakon tjedna iznadprosječne topline u kopnenoj Hrvatskoj idućih dana prevladavat će temperature primjerenije siječnju ili čak niže. S više ili manje snijega, te veći ili manji pad temperature, jaču ili slabiju buru – sljedećih nam se dana valja prilagoditi još jednoj u nizu novih okolnosti – kaže u svojoj vremenskoj prognozi HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Hladno i vjetrovito uz kišu i snijeg

Sutra će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačno, uz povremenu susnježicu, a u gorju i snijeg. Uz oblačno vrijeme i uglavnom slab sjeveroistočnjak temperatura će biti od -2 do 3 °C. Podjednako mnogima hladno i u središnjoj Hrvatskoj, uz dodatni osjećaj hladnoće zbog vjetra. I pritom također povremena mjestimična kiša, osobito poslijepodne i snijeg, uz novi pokrivač u gorju, a vjerojatno i ponegdje niže, pa i na Banovini, gdje će se uvjeti dodatno pogoršati.

Otežano će se zbog snijega prometovati i kroz gorje, a mjestimice i na sjevernom Jadranu zbog jake bure s olujnim udarima, uglavnom podno Velebita. Ponegdje će biti i sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Temperatura u gorju od -2 do 1 °C, a jutarnjih će “minusa” biti i u danju toplijoj unutrašnjosti Istre. Uz more od 3 do 9 °C.

U Dalmaciji bura, valovi i – još hladnije

Sutra će u Dalmaciji ujutro biti od 4 do 8 °C, u unutrašnjosti oko -1 °C, a danju od 6 do 11 °C – uz promjenjivo vrijeme, ponegdje i malo kiše, u unutrašnjosti i snijega, uglavnom u višim dijelovima. Uz prevladavajuću slabu i umjerenu buru i sjeverni vjetar more će biti malo do umjereno valovito. Samo malo valovitije na jugu Hrvatske, uz pretežno oblačno vrijeme i povremeno malo kiše češće u noći i prijepodne. Temperatura ujutro 5 do 8 °C, poslijepodne 9 do 12 °C.

I dalje promjenjivo, uz povremene oborine i buru, te većinom još hladnije

Čekaju nas cjelodnevni ‘minusi’

Sljedećih dana većinom još hladnije, osobito u gorju i uz cjelodnevne “minuse”. Pritom će u djelomice sunčanu i ujutro ponegdje maglovitu subotu oborine uglavnom izostati, a snijega će, većinom i novog snježnog pokrivača, u većini kopnenih krajeva biti u najoblačniju nedjelju i gdjegod sunčaniji ponedjeljak. Valja naglasiti da će zimski uvjeti biti i na Banovini, što će dodatno otežati ionako teško stanje.

Na Jadranu također uglavnom hladnije, uz kišu češću u većinom oblačniju nedjelju i ponedjeljak. Prevladavat će bura, često umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka, s olujnim udarima, koji pahulje mogu donositi i do mora, pa i nekih otoka, , kaže se u vremenskoj prognozi HRT-a.