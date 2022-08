Dolazi kraj i trećeg ovogodišnjeg toplinskog vala u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, dok će u istočnoj još postojati umjerena opasnost od utjecaja vrućine na zdravlje, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na Jadranu i velika opasnost, javlja HRT.

Ova opasnost će u tim krajevima prevladavati i u nedjelju, na srednjem i južnom Jadranu još i u ponedjeljak. Pritom će pljuskova s grmljavinom u subotu biti mjestimice u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a od nedjelje su mogući i drugdje.

DHMZ je upalio alarm za cijelu Hrvatsku.

Kraj suše?

Osim pada temperature zraka, ponegdje i kiše, osjećaju svježine do sredine sljedećeg tjedna pridonosit će i povremeno umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u unutrašnjosti, a na Jadranu bura, koja će mjestimične olujne udare u subotu imati uglavnom podno Velebita, zatim i još ponegdje.

Promjenjivije razdoblje koje počinje od ponedjeljka samo će djelomično i mjestimično ublažiti sada već višemjesečnu sušu o kojoj je DHMZ objavio i posebno priopćenje. U njemu se spominju ne samo različite vrste suše: meteorološka, agronomska, hidrološka i socio-ekonomska, nego prognoza do kraja kolovoza te povezanost suše s klimatskim promjenama.

"U Slavoniji, Baranji i Srijemu subotnje jutro bit će sunčano, zatim dnevni razvoj oblaka, a prema večeri, uglavnom na zapadu Slavonije, može mjestimice biti kiše, pa i u obliku pokojeg pljuska. Sredinom dana zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na udare ponegdje i jak.

Umjerenog sjevernog vjetra bit će i u središnjoj Hrvatskoj. No dnevna vrućina bit će manje izražena, osobito na zapadu, gdje će već prijepodne biti oblačnije, uz mogućnost sporadičnih pljuskova, lokalno izraženijih te praćenih grmljavinom.

Unatoč djelomice sunčanom vremenu, kiše i grmljavine može biti i na zapadu zemlje, ponajprije u Istri te Gorskom kotaru, a rjeđe u Lici. Već prijepodne zapuhat će sjeveroistočni vjetar,na sjevernom Jadranu bura, koja će podno Velebita navečer na udare biti i olujna.

Najviše sunca na jugu

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, no popodne u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka. Vjetar veći dio dana slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, a u drugom dijelu dana će zapuhati bura, umjerena do jaka.

Najviše sunčana vremena u subotu će biti na krajnjem jugu Hrvatske. Puhat će do umjeren jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru i sjeverozapadni, koji će navečer prolazno okrenuti na buru i malo pojačati. Stoga će more biti malo do umjereno valovito."

"Nestabilne vremenske prilike u unutrašnjosti Hrvatske nastavit će se i u idućim danima. Kiše, lokalno i u obliku pljuskova bit će većinom na sjeveru unutrašnjosti te u unutrašnjosti Dalmacije, a dodatnom osvježenju prodonijet će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i jak.

I na Jadranu će najviše dnevne vrijednosti temperature biti u padu, ali će se i dalje zadržavati oko ili iznad 30 °C. Bit će barem djelomice sunčano, no jug će biti oblačniji i povremeno će biti pljuskova. Puhat će umjerena do jaka bura, na jugu danju većinom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.", pripremila je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.