Nakon kratkog predaha od nestabilnosti, ali ne i sparine, danas očekujemo u popodnevnim satima sve više vlage sa zapada, a pravo pogoršanje u noći na četvrtak, prognozirao je Dorian Ribarić za RTL. Meteorologinja N1 Tea Blažević najavila je s prvim danom rujna i početkom klimatološke jeseni ipak malo niže temperature.

Dorian Ribarić je naglasio da će danas ujutro i prijepodne još uvijek biti pretežno sunčano. Rijetko po gorskim kotlinama i uz obale rijeka u ranojutarnjim satima uz kratkotrajnu maglu. No, do sredine dana već se očekuje i porast naoblake u najzapadnijim područjima i na sjevernom Jadranu. Vjetar uglavnom slab, samo pod Velebitom prolazno umjerena, lokalno pojačana bura.

DHMZ je upalio žuto upozorenje za dijelove Hrvatske, što indicira potencijalno opasno vrijeme zbog grmljavinskog nevremena.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano, ali sve oblačnije i nestabilnije. Sve će izgledniji biti pljuskovi, prema večeri i sve izraženiji osobito u južnim predjelima te uz granicu sa Slovenijom. Zapuhat će do kraja dana umjeren, ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar s kojim će i osjetno osvježiti. No, do tada još uvijek vrlo toplo, mjestimice vruće i sparno. Na istoku još djelomice sunčano, postupno oblačnije na zapadu. No, vjetar tek kasnije slab do umjeren sjeverni pa će sparina ovdje biti i malo neugodnija. Temperatura između 28 i 30 °C.

U Dalmaciji još prevladavajuće sunčano, no nešto oblaka će se početi pojavljivati u sjevernijim predjelima te osobito u zaobalju, gdje postoji i mala mogućnost za koji pljusak. Vjetar uglavnom slab, s mora, a bit će vruće. Na sjevernom Jadranu promjenjiva naoblaka, ali će sve tmurnije biti u unutrašnjosti Istre te osobito u gorju gdje se uglavnom očekuju pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, navečer i izraženiji. Vjetar uglavnom slab, a temperatura uglavnom između 26 i 30 °C, niža samo u višem gorju.

Idućih dana na kopnu i moru

Pred nama je na kopnu jedno nestabilnije razdoblje. U četvrtak se radi o jednom jačem naoblačenje s kišom i pljuskovima, a uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar će osjetno zahladiti. Bit će danju lokalno jedva i 20 °C. No, od petka postupno sve sunčanije, za vikend uz južinu opet sve toplije, ali u nedjelju uz izglednije pljuskove.

Promjenjivo i svježije će biti i na Jadranu. U četvrtak posvuda povremena kiša i lokalno izraženiji pljuskovi, a nakon razvedravanja pokoji neverin je u petak moguć još uvijek u Dalmaciji. Od subote po južini sve tmurnije na sjevernom dijelu, sve vjerojatnija kiša, a kišovitije i nestabilnije će biti u nedjelju. Idući tjedan, čini se, opet vruće.