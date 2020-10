STIŽE KIŠA I ZAHLAĐENJE, NE KREĆITE NA PUT AKO TO NIJE NUŽNO: U dijelovima Hrvatske moguće su poplave, a ponegdje i snijeg

U nedjelju Hrvatskoj prijete i grmljavinske oluje, što se posebno odnosi na riječko i splitsko područje

Vremenska prognoza u nedjelju neće biti povoljna jer će ju obilježiti obilne kiše, a i upozorenja su na najvišem stupnju. Kako prognozira meteorologinja Tea Blažević s N1, najviše kiše past će u riječkoj regiji, lokalno preko 60 litara po metru četvornom. To može rezultirati bujičnim i urbanim poplavama.

Više od 40 mm kiše moglo bi pasti na širem području Gospića pa bi i taj dio zemlje mogao biti ugrožen bujičnim poplavama. Očekivana količina oborine na zagrebačkom području iznosi od 20 do 40 mm, dok će na karlovačkom to biti od 35 do 45 mm.

Neugodan vjetar i grmljavinske oluje

U nedjelju Hrvatskoj prijete i grmljavinske oluje, što se posebno odnosi na riječko i splitsko područje. Vjerojatnost grmljavine tamo će biti veća od 60 posto. Vjetar će također biti neugodan, osobito bura. Na zapadnoj obali Istre, na Kvarneru i Kvarneriću bit će izgledni udari bure od 65 do 75 km/h. Bura će biti jača u podvelebitskom dijelu s brzinom od 65 do 85 km/h.

Vjetar će probleme stvarati i u prometu pa na put ne bi trebalo ići, osim ako to nije nužno. Moguće je da će kiša prelaziti u snijeg u gorju, ispod 1000 m nadmorske visine.

Vodostaji Save, Kupe, Une i Korane prate se butno u Hrvatskim vodama jer će te rijeke rasti idućih dana. Moguće je i proglašenje redovnih mjera obrane od poplava u Drenju Brdovečkom na Savi.

Smirivanje vremena uz lagani porast temperature očekuje se od utorka.