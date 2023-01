Nakon nekakve zimske hladnoće početkom vikenda ujutro, već danas je u znaku južine, pada tlaka i pritjecanja toplijeg, ali i vlagom bogatijeg zraka s jugozapada kontinenta. Ciklona s dosta kiše stiže u ponedjeljak, a i nakon nje će samo malo osvježiti, prognozirao je Dorian Ribarić za Danas.hr.

Ujutro i prijepodne u unutrašnjosti još uglavnom suho pa i barem djelomice sunčano. Tek će na istoku biti češće jutarnje magle. Uz Jadran će se s jugom skupljati sve više oblaka, ponegdje s malo kiše, osobito na tmurnijem sjevernom dijelu te u okolnom gorju. Samo jutro malo manje hladno, na kopnu uglavnom u plusu, rjeđi mraz, uglavnom na istoku.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još uvijek barem djelomice sunčano, suho, ali i vjetrovito uz umjeren na udare jak jugozapadnjak, posebice u gorju. Temperatura će zato porasti, bit će ponegdje 15 °C, ali će se na vjetru činiti podjednako svježe kao i jučer. Na istoku izdizanje niskih oblaka te uglavnom pretežno sunčano, a zapuhati će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura malo viša, oko 13-14 °C.

U Dalmaciji oblačnije po umjerenom do večeri i jakom jugu. Kiše će biti samo sporadično i u manjim količinama, a bit će tu i tamo još kraćih sunčanih razdoblja. Temperatura ostaje između 13 i 16 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno, tmurno, vjetrovito, u početku samo mjestimice uz malo kiše, ali do večeri će već biti kišovito, a u noći na ponedjeljak mogući su i izraženiji pljuskovi pa i grmljavina. Temperatura bez veće promjene, od 9 u gorju i unutrašnjosti Istre do 13 °C uz samo more i na otocima.

U novom tjednu na kopnu i moru

Ponedjeljak oblačan i kišovito, oko gorja i s obilnom količinom oborine. Rijetko na najvišim vrhovima planina može krajem dana zalepršati koja pahulja. Naime, u utorak okretanjem vjetra na sjeverac i sjeverozapadnjak će osvježiti, a zatim će krenuti i postupno razvedravanje. Od sredine tjedna malo hladnije, osobito ujutro kada će ponovno biti i mraza. U srijedu računajte najviše sunčanog i suhog vremena, a ostale dane moguća koja kap kiše, ponajprije u četvrtak.

Na Jadranu ponedjeljak tmuran po jakom, ponegdje moguće na udare olujnom jugu. Bit će i obilne kiše, nevera i grmljavine, moguće lokalno i tuče. Smirivanje vremena od utorka, ali u početku s jakom tramontanom. Bit će tako od utorka sunčanije, ali i manje toplo. Prema vikendu, čini se, opet oblačnije.