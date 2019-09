Utorak će tako biti oblačniji od ponedjeljka, osobito u poslijepodnevnim satima, kad je na sjeverozapadu zemlje moguće izraženije nevrijeme, na što upozorava Meteoalarm. Tijekom noći na srijedu i u srijedu, oborina će se intenzivirati diljem unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu

I u ponedjeljak će diljem Hrvatske biti sunčano, ali uz ipak više oblaka nego tijekom nedjelje. Još više će ih biti u utorak i srijedu, u južnijim krajevima još i u četvrtak, pri čemu će u većini krajeva biti kratkotrajne kiše, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, a moguće je i nevrijeme, navodi meteorolog Zoran Vakula za HRT.

“Osim po kratkotrajnoj kiši, koja mjestimice može i izostati, promjena vremena bit će još zamjetnija i dugotrajnija po padu temperature, izraženijem u kontinentalnom području, osobito u sjevernijim krajevima, gdje će poslijepodne u srijedu biti uglavnom za 5 do 10 °C hladnije nego u ponedjeljak i utorak. Naravno, i po umjerenim, gdjegod i jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, a na Jadranu još jačom burom, posebice podno Velebita na udare i olujnom”, tvrdi Vakula.

Dodaje kako će u drugom dijelu tjedna vjetar slabjeti, a uz pretežno sunčano vrijeme i poslijepodnevna temperatura zraka ponovno će porasti.

“No, jutra će biti svježa, osobito u kopnenom području, gdje se povećava vjerojatnost za mjestimičan slab mraz pri tlu”, navodi Vakula.

Ponedjeljak još suh, većinom sunčan i relativno topao

Mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a navodi, pak, kako će u ponedjeljak na istoku zemlje prevladavati sunčano i vrlo toplo, no jutro će biti razmjerno svježe, mjestimice uz kratkotrajnu maglu ili sumaglicu. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C. Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, i pritom sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Vjetar većinom slab.

I u zapadnim krajevima obilje sunčana vremena, ali u gorju ujutro s maglom ili niskom oblacima, osobito po kotlinama. Uz obalu sjevernog Jadrana puhat će većinom slab jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 11 °C, na moru između 17 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 28 °C. Sunčano i uglavnom vruće bit će i u Dalmaciji, osobito u njezinoj unutrašnjosti. Na sjevernom dijelu i na otocima samo ponegdje mala do umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo valovito. Jutarnja temperatura od 11 do 15 °C, uz obalu između 18 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom oko 30 °C.

Podjednako i na jugu Hrvatske – većinom sunčano, uz nešto nižu dnevnu temperaturu zraka nego u nedjelju, te uz većinom slab sjeverozapadni vjetar.”

Od utorka promjenljivije, sredinom tjedna i hladnije, vjetrovitije…

“U utorak u unutrašnjosti postupno naoblačenje sa sjevera, do kraja dana s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. U srijedu promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom te osjetno hladnije, a zapuhat će i umjeren sjeveroistočni vjetar”, navodi Dragojlović.

S njim se slaže i prognostičarka N1 televizije, Tea Blažević.

“Već u utorak će doći do pogoršanja vremena zbog spuštanja hladne fronte sa sjevera. Utorak će tako biti oblačniji od ponedjeljka, osobito u poslijepodnevnim satima, kad je na sjeverozapadu zemlje moguće izraženije nevrijeme, na što upozorava Meteoalarm. Tijekom noći na srijedu i u srijedu, oborina će se intenzivirati diljem unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, s tim da će veći dio Dalmacije ostati suh”, navodi Tea Blažević.

Meteoalarm izdao žuto upozorenje

Tako je Meteoalarm za utorak izdao žuto upozorenje za zagrebačku i osječku regiju.

“Pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Vjerojatnost grmljavine već od 60 posto. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, stoji na stranicama Meteoalarma.

Od četvrtka vraća se ljepše vrijeme.

“Bit će djelomice sunčano i uglavnom suho, uz postupan porast temperature zraka”, prognozira Dragojlović za HRT.