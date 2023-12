U petak na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu oblačnije, često i maglovito, ponegdje uz mogućnost poledice, samo rijetko i slabe oborine.

I u subotu još razmjerno stabilno, na kopnu uz tek mjestimično lepršanje snježnih pahulja, na sjevernom Jadranu gdjegod malo kiše. No, od nedjelje opet promjenjivije i oblačnije, uz sve zamjetniju južinu i toplije, te uz sve češću kišu, samo u početku na kopnu uz mjestimice moguć snijeg, susnježicu i kišu koja se smrzava u dodiru s podlogom.

Vrijeme na kopnu

Dr. sc Petra Mikuš Jurković je za HRT dala detaljnu prognozu: "U petak na istoku Hrvatske razmjerno hladno, ujutro uz vrijednosti temperature od -4 do -1 °C, mraz, mjestimice i maglu te niske oblake iz kojih lokalno postoji mogućnost i za slabe oborine. Danju će osobito u zapadnijim predjelima biti i duljih sunčanih razdoblja".

Mjestimična sunčana razdoblja sredinom dana i u središnjoj Hrvatskoj. U prvom dijelu dana magla će biti česta, ujutro je ponegdje moguća i poledica - stoga oprezno u prometu. I danju će biti razmjerno hladno, osobito u krajevima s dugotrajnom maglom.

Na zapadu zemlje djelomice sunčano, ujutro po kotlinama i maglovito, no popodne će sa zapada dolaziti sve više oblaka, pa već ponegdje u Istri može pasti i malo kiše. U gorju će jutro biti najhladnije, temperatura zraka od -7 do -4, °C a danju temperatura između 2 i 4 °C, na sjevernom Jadranu od 10 do 12 °C, mjestimice uz umjerenu buru.

Vrijeme na moru

Bura i sjeverni vjetar - slab do umjeren puhat će i u prevladavajuće sunčanoj Dalmaciji. Ujutro u unutrašnjosti mraz, a danju će temperatura zraka porasti na vrijednosti od 8 do 13 °C na ponekim otocima.

Podjednake vremenske prilike i na jugu Hrvatske - pretežno sunčano, lokalno uz umjerenu buru te uglavnom malo valovito more i najvišu temperaturu zraka od 10 do 13 °C, a ujutro će u krajevima udaljenijima od mora biti oko 0 °C.

U subotu na Jadranu također uglavnom bez oborine - malo kiše bit će tek ponegdje na sjevernom dijelu. No u nedjelju jača jugozapadnjak i jugo te će kiša biti česta, lokalno moguće i obilna. Ponedjeljak donosi smirivanje vremena, ali s jugom i daljnji porast temperature zraka.

I u unutrašnjosti od nedjelje dotok toplijeg zraka uz povremeno umjeren jugozapadnjak i čestu kišu, koja se još u noći i ujutro lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Subota pak hladna, mjestimice uz maglu, na sjeveru zemlje i u Gorskome kotaru ujutro nakratko i snježne pahulje.

Genovska anticiklona

Sibirska anticiklona s temperaturama zraka na visini dva metra iznad tla od -30 do -52C prostire se od Istočne Europe do Kamčatke. Nad našim krajevima je greben visokog tlaka sibirske anticiklone koji podržava stabilno hladno vrijeme s jutarnjom maglom u unutrašnjosti.

Veliki ciklonalni vrtlog vlažnog nestabilnog zraka zadržava se nad Atlantikom. Središte ciklone je zapadno od Velike Britanije i Irske, a premješta se sporo prema sjeveroistoku nad Skandinaviju. Manja količina nestabilnog oceanskog zrak prodire nad europsko kopno, zaobilazi Alpe sa zapada te nad Sredozemnim morem dolazi do formiranja genovske ciklone, javlja N1.

Genovska ciklona djelovat će na vrijeme u našim krajevima prvu polovinu idućeg tjedna. Premještanje ciklone pratit će porast temperature zraka i obilne oborine osobito na Jadranu i u planinama zaobalja. Vjetar će mijenjati smjer i brzinu, tako da će jako oštro i jugo skrenuti na sjevernom Jadranu na buru i tramuntanu.