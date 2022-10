Hrvatska će se pridružiti najvećoj valuti na svijetu i to bi za građanje trebalo biti jednostavno, kazao je za N1 guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Dodaje kako je zamjena gotovine besplatna i najbolje je, kako kaže, položiti gotovinu u banku i onda se automatski 1. siječnja mijenja u euro.

"Sve financijske obaveze i krediti se mijenjaju na način da nikome neće biti lošiji uvjeti nego što su bili ranije", ističe guverner Vujčić.

Navodi da je distribucija gotovine već počela, krenuli su u opskrbu banaka, a nakon toga Fine i Hrvatske pošte koji će dalje distribuirati gotovinu prema poduzećima i građanima. Smatra da neće biti problema i da ćemo lagano prijeći u eurozonu.

I Hrvatima će porasti standard?

"Već sada imamo koristi od ulaska u eurozonu. Ako usporedimo Hrvatsku sa zemljama EU koje ne idu u eurozonu, financijski uvjeti su bolji, rejting nam je porastao, kamatne stope su niže,… Prema iskustvu drugih zemalja, nakon ulaska u eurozonu standard građana je porastao. To možemo očekivati i za Hrvatsku", tvrdi guverner Vujčić.

Smatra da će prelazak na euro biti manji problem u Hrvatskoj nego u drugim državama jer euro nije nepoznata novčanica u Hrvatskoj.

"“Ovo je povoljan trenutak. Bilo bi bolje da smo mogli ući i ranije u eurozonu", kazao je VUjčić za N1.

Polaganje kuna na bankovne račune je najjeftiniji i najjednostavniji način njihove konverzije u eure, poručili su u subotu građanima guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić i predsjednik Vlade Andrej Plenković. To su rekli na Danu eura na zagrebačkom Cvjetnom trgu, održanom u sklopu informativne kampanje "Euro - naš novac", čiji su organizatori Vlada i HNB, a koja se provodi uz sufinanciranje Europske unije.

Do uvođenja eura su preostala 64 dana, a kako je istaknuo Vujčić, u trenutnoj završnoj fazi priprema za to kuju se eurokovanice, sa čime se započelo u srpnju, a počela je i predopskrba banaka novčanicama, koje će zajedno s Finom i Hrvatskom poštom imati značajnu ulogu u distribuciji novca, kako bi se 1. siječnja spremno dočekalo uvođenje nove valute.

Vujčić je rekao da će konverzija za građane biti vrlo jednostavna i besplatna, a najbolje je donijeti novac na depozit u banke, koji će se onda s 1. siječnjem automatski zamijeniti u eure, i to po tečaju konverzije koji je povoljniji od onog koji se trenutno može dobiti.

Inače, utvrđeni fiksni tečaj konverzije je 7,53450 kuna za jedan euro.

Guverner je građane pozvao da što prije deponiraju svoj novac u banke te da ne čekaju zadnje dane, kako se ne bi stvarale gužve.

"Znamo da Hrvati još uvijek drže puno novca izvan banaka. Zadnjih mjeseci se bilježi značajan rast depozita, no ocjenjujemo da još dosta gotovine građani drže kod kuće i bilo bi dobro da ju do 1. siječnja donesu u banke kako bi se olakšala konverzija", poručio je Vujčić.

Plenković: Idemo tamo gdje praktički već jesmo

"Sve kune koje imate položite na vaše račune u banke, oni će se bez ikakvih dodatnih troškova odmah konvertirati u eure. To je najjednostavniji i najbolji način", poručio je građanima i premijer Andrej Plenković.

Rekao je da je članstvo Hrvatske u europodručju politički projekt jer je Hrvatska pristupanjem Europskoj uniji prihvatila članstvo sa svime što ono nosi.

Između ostalog, podsjetio je da je većina depozita građana u bankama u eurima, dvije trećine trgovinske razmjene odvija se s članicama europodručja, iz koje dolazi i oko dvije trećine turista koji ljetuju u Hrvatskoj.

"Sve to govori da idemo tamo gdje praktički već jesmo i snažimo naš položaj. Kada tome pridodamo i ulazak u šengenski prostor, to znači da je s 1. siječnja 2023. Hrvatska ostvarila sve svoje strateške ciljeve", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na sinoćnju objavu kreditne agencije Fitch, koja je potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini BBB+ sa stabilnim izgledima za daljnji rast, što je i nadalje povijesno najviša razina rejtinga Hrvatske po toj agenciji.

Također, Fitch je revidirao očekivanu stopu rasta BDP-a na više, s 3,3 posto na 6,1 posto za 2022., a optimističnije od Vlade i prognozira gospodarski rast u idućoj godini, od 1,1 posto, naspram procjeni Vlade od 0,7 posto.

I Fitch je poručio da će članstvom u europodručju Hrvatska biti manje izložena a više zaštićena od rizika, istaknuo je Plenković.

Primorac: Već prisutni benefiti od ulaska u eurozonu

Ministar financija Marko Primorac rekao je da su benefiti uvođenja eura očiti, trajni i već prisutni, što se ogleda i u povećanju kreditnog rejtinga od strane tri vodeće svjetske rejting agencije, koje će se pozitivno odraziti na troškove zaduživanja države, gospodarstva i građana.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu, Hrvatska je tako jedina država u svijetu koja je zabilježila povećanje kreditnog rejtinga od svih rejting agencija, istaknuo je Primorac.

Rekao je i da su brojni poslovni subjekti pristupili Etičkom kodeksu, kojim se jamči da neće doći do neopravdanog povećanja cijena. S obzirom na prisutne inflatorne pritiske, brojni tvrde da je do njih došlo zbog uvođenja eura, no Primorac je istaknuo da su s tim pritiscima suočene i druge zemlje u Europi i svijetu. Efekti na inflaciju zbog uvođenja eura, podsjetio je, procjenjuju se na 0,2 do 0,4 posto.

Dan eura se već održao u Osijeku, Rijeci i Splitu, dok se danas u Zagrebu održava završna kampanja. Prošloga tjedna u Vukovaru je započela i informativna kampanja "Euro na kotačima", svojevrsna digitalna interaktivna izložba, koja će ukupno obići 27 hrvatskih gradova.

Zagrepčani danas na Cvjetnom trgu mogu sudjelovati u zabavnim aktivnostima, poput kola sreće "Euroznalac", a za najmlađe je organizirana "Euroškolica". Svi posjetitelji na Photoboothu imaju priliku izraditi personaliziranu fotografiju, dok na informativnom kutku infoEuro mogu dobiti odgovore na pitanja i dvojbe oko uvođenja eura.