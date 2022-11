Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe, koji se u studiju prisjetio trenutaka koje je proveo u logoru u zarobljeništvu. Mlinarić i njegovi suborci iz Zadrinog Turbo voda, zarobljeni su 19.studenog 1991. godine, a u zarobljeništvu je saborski zastupnik proveo 272 dana.

"Mi smo zarobljeni na prevaru. Planirali smo kada skupimo sve civile i kada odradimo posao do kraja, ići u proboj prema Vinkovcima. Tog 19.11. oko 3 popodne kada smo mi već ušli u kombinat Borovo, došao je neki čovjek s bijelom zastavom i rekao je da se vojska povukla od Borovo Komerca, koji je od kombinata Borovo udaljen jedno 200 metara", ispričao je Mlinarić.

Tamo su bili smješteni ranjenici, a zgrada je gorila, pa su vojnici brže-bolje poslušali čovjeka i krenuli spašavati ranjenike. "Rekli su da idemo bez pušaka. Istrčali smo i vidjeli da je to prevara. Kada smo skrenuli lijevo, tamo je stajala JNA i četnici te su nas zarobili", ispričao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta, koji je u zarobljeništvu u logorima proveo 272 dana.

Neljudski uvjeti

"Svega je tu bilo. Prvi logor gdje sam završio je Stajićevo, drugi je Niš i treća je Sremska Mitrovica", kazao je Mlinarić.

U Stajićevo su ih doveli 20.11.1991. godine. "Doveli su nas u tu napuštenu štalu i tu smo bili do 23.12.1991. godine. To je bilo u neljudskim uvjetima, znalo je biti do minus 18, bili smo na betonu, kasnije su nam dali malo slame i jednu deku na dvojicu…", prisjetio se.

Hranu su dobivali ujutro u 6 i navečer u 6, a dobivali su tanku šnitu kruha, jedan trokutić kao Zdenka sir na dvojicu vojnika i šalicu vruće vode. "To nije bio čaj nego vruća voda", rekao je.

Te strahote proživljavali su sve do dolaska Crvenog križa nakon jedno 15 dana. "Kada su gospođa iz Ženeve i mlada Makedonka koja je bila prevoditelj ušle u tu štalu i vidjele na što mi ličimo, prvo su plakale jedno 20 minuta i nisu mogle doći sebi", kazao je, dodavši da tu nije bilo higijene, brijanja, kupanja, pranja ruku, ničega…

"Na njihovo inzistiranje prebačeni smo u vojni zatvor u Niš, a onda poslije kako su razmjene išle i kako nas je bilo sve manje i manje, onda sam završio u Sremskoj Mitrovici gdje su bili svi Vukovarci i onda 14.8. dolazi razmjena svi za sve, gdje smo razmijenjeni", ispričao je Mlinarić u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju sa Stipom Mlinarićem pogledajte u nastavku.