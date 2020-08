STIPIĆ NE VIDI KAKO JE MOGUĆE ORGANIZIRATI NASTAVU KAKO SE PLANIRA: ‘Možda bi umirovljeni nastavnici mogli uskočiti…’

Sindikalist Željko Stipić upozorava kako nije siguran u to da će nova školska godina početi sa svim potrebnim epidemiološkim mjerama te da će pritisak ponovno biti stavljen na učenike i nastavnike

Svakog dana u javnosti se dozna poneki detalj o novoj školskoj godini, koja bi trebala početi 7. rujna. Stvari se iz dana u dan mijenjaju, a time nije zadovoljan čelnik sindikata Preporod, Željka Stipića. Jedan od njegovih prijedloga su inicijalna testiranja učenika.

“Dva tjedna je do tog 7. rujna i stvari, kao što vidimo, mogu se iz dana u dan mijenjati i mijenjaju se. Kako zadnjih dana to ide, vidimo da se stvari razvijaju nagore, što znači da smo mi nekako sve dalje i dalje od nekakvog normalnog početka rada škola. Mi kao sindikat smo na to upozorili još prije dva ili tri mjeseca zato što su nas s terena upozoravali naši kolegice i kolege da se ipak dosta tog gradiva nije uspjelo obraditi u toj jednoj atipičnoj školskoj godini kakva je bila prošla i zato smo predlagali, ne samo testiranja, nego i anketiranja učitelja i nastavnika. Ipak svaki učitelj najbolje zna u čemu su njegovi učenici zakinuti i da godinu to što treba još popuniti, popuni. Mi znamo koliko je teško, kad nešto ne napravite, kasnije nadoknađivati”, rekao je Stipić za RTL.

PROCURILA ZADNJA VERZIJA PLANA – ŠKOLA POČINJE 7. RUJNA: Mjere neće biti iste svugdje; Dio djece nosit će posebne N95 maske

Misteriozno dijeljenje razreda

Dodao je da je uloga sindikata da se situacija s koronavirusom odrazi na učenike u što manjoj mjeri. “Svaka škola će biti priča za sebe. Ono što se očekuje od prosvjetne administracije je to da oni zapravo stvore taj okvir u svakoj školi, jer nije isto raditi u školi koja je jednosmjenska, ili pak u školi koja radi u tri smjene. Naravno mi o tome sada ne razmišljamo, a trebali bismo razmišljati. Naše sugestije su išle da se za početak sanira ono što se nije moglo napraviti, a onda kroz promjene u kurikulumima dovesti sve učenike do jednakih ishoda u onom trenutku kada se njihovo znanje bude generalno provjeravalo, primjerice na državnoj maturi”, istaknuo je.

Jedan od misterija za sve, pa tako i za Stipića je mogućnost dijeljenja razreda. “Odgovor na to pitanje ne znam, ali znam da ako se razredni odjeli dijele moramo biti spremni na tu situaciju, a to znači da imamo deficit po pitanju kadrova. Ne možete očekivati, pogotovo ne na duži rok, da će vam isti nastavnici raditi prijepodne u školi, a poslijepodne online nastavu. S druge strane moramo vidjeti da li mi tih nastavnika imamo. Zato ja stavljam naglasak na školu. Znam situaciju kod sebe. S jedne strane imamo nastavnika koji nemaju punu normu, trebalo bi im omogućiti da imaju punu normu. Nema tu idealnog stanja, ali treba sve napraviti da bude šteta manja i zato predlažemo ovo s nepunom normom učitelja i nastavnika. Imamo i one koji su možda prije godinu ili dvije otišli u mirovinu i koji bi sad mogli uskočiti za onaj drugi dio razrednog odjela. Od prosvjetne vlasti se očekuje da naprave taj okvir, a onda svaka škola bi trebala naći rješenja koja su optimalna za tu sredinu”, ponovio je.

KAKO ĆE IZGLEDATI SVAKODNEVNI ODLAZAK NA NASTAVU: Prvo prolazak kroz dezinfekcijsku barijeru pa kroz kontrolni punkt…

Učitelji i nastavnici odazvat će se na testiranja

Istaknuo je da će se učitelji i nastavnici odazvati na testiranja, ako epidemiolozi odluče da bi na nastavu trebali poći s negativnim testom na koronavirus. “Puno je nepoznanica. Ono što nas najviše muči je to da, svjesni onog kako je to funkcioniralo proljetos, se bojimo da bi se to moglo nastaviti i sada. Trebali smo ova dva mjeseca iskoristiti puno bolje. Mi smo zapravo dobili staru novu vlast i to nam nije nikakav alibi. Trebali smo to bolje iskoristiti, a to su naše agencije, ponajprije Agencija za odgoj i obrazovanje. Mi tamo imamo pedagošku struku koja je trebala izaći sa svojim prijedlozima, sa svim tim se kasnilo. Radna skupina se okupila tri tjedna prije početka, i time kako je radila nismo baš zadovoljni jer mislimo da su se svi bavili svačim. S druge strane pravni stručnjaci trebali su napraviti sve ono što je nužno da se promijeni u zakonu da bi se mogli donijeti podzakonski akti da sve to bude legalno što ćete raditi. S treće, epidemiolozi koji rade svoj dio. Ovo je sve bilo nekako zajednički i mislim da tu rezultat i nije mogao biti nešto Bog zna što”, zaključio je sindikalist Stipić.

FUCHS VEĆ NAJAVIO KAKO ĆE IZGLEDATI TJELESNI U ŠKOLAMA: ‘Nema košarka, nogomet, rukomet, nego skok u dalj, skok u vis i tako dalje’