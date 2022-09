Stipe Petrina, načelnik Primoštena, žestoko je napao Grmoju preko svojeg Facebook profila. Grmoja posljednjih dana poziva ljude da dođu na prosvjed protiv HDZ-a koji se održava sljedeću subotu, 10. 9. Petrina je osmislio i posebne nazive za mostovce: Grmoju je nazvao "Sekta Lucija", Petrova "Samostanska curica", a Bulja "Dijagnoza F62.1".

"Dakle ŠUPAK Nikola Grmoja iz sekte MOST poziva građane na prosvjed ispred središnjice HDZ-a. Naravno pri tom ih i vrijeđa: 'Koliko vas je spremno doći?'. Pretpostavljam da bi na tom skupu govorio: Grmoja zvani 'Sekta Lucija', Božo Petrov od milja zvani 'Samostanska curica' naravno i neizostavni Miro Bulj zvani 'Dijagnoza F62.1'.

'Grmoja, otišli se s HDZ-om, i to već dva puta'

'Spominje se mogućnost organizacije velikog prosvjeda ispred HDZ-a zbog ove neviđene pljačke na kojem bi se tražila ostavka Plenkovićeve Vlade. Koliko vas je spremno doći?'

Međutim taj ŠUPAK Grmoja zaboravlja da je upravo ON 2015. bio PRESUDAN faktor što je MOST 2015. otišao sa HDZ-om. Uz to je rekao: Ako sada HDZ ne dođe na vlast RASPAST ĆE SE (zar to nismo željeli) a to mi (misleći na t.z Metkovsku skupinu unutar MOSTA) nećemo DOZVOLITI .

I Grmoja otišli ste sa HDZ-om. Ne jednom već dva puta.

'Bolje je da se skrivaš u mišju rupu'

Danas ubirete plodove vaše 'izuzetne pameti', PONIŽAVANJA i VARANJA hrvatskih građana. Zato ste jednaki kao i HDZ i GORI. Krivci ste za sve zlo koje se dešava od prosinca 2015. do danas. Svakome tko razmišlja normalno svjestan je da si ti i MOST jednako ako ne i više krivi kao i HDZ-a.

Većina građana već 2015. znala je tko je i što je HDZ međutim Grmoja posebno ti i MOST dali ste im alibi za sve zlo koje su napravili do 2015. i poslije toga. Sve do danas. Zato je Grmoja bolje da se sakriješ u 'mišju rupu' da nitko ne vidi koliko si licemjer ti i cjelokupni MOST."