Primoštenski načelnik Stipe Petrina danas je u pratnji policije stigao na zadarski Općinski sud.

"Dovela me policija po treći put, nije meni ovo ništa novo. Mogu samo reći da su došli po mene u 7 ujutro na kućnoj adresi i prevezli iz Primoštena u Zadar. Pa toj policiji nalaže ta sutkinja koja vodi predmet, iako nije u pravu", izjavio je Petrina za 24 sata.

Primoštenski načelnik je okrivljenik u privatnoj tužbi jednog šibenskog odvjetnika. Naime, načelnik je napisao pismo šibenskom gradonačelniku u kojem je napisao: "Vodovod je praonica novca i u njemu sudjeluje odvjetnik". Zbog toga ga je odvjetnik tužio zbog kaznenog djela kletve.

"Dolazio sam ja uredno na sve su rasprave koje su održane, no sutkinja Mitra Meštrović je bila jako vulgarna, uvrijedila me nekoliko puta. Nijedan moj dokaz nije usvojila, a čak mi je rekla me da nisam ljudsko biće. Sve što je u tužbi napisano notorna je glupost, ali to nije ni bitno. Sporno je da je dotična sutkinja usprkos mom upozorenju da sam u trenu podnošenja tužbe imao saborski imunitet, i to po članku 197. stavak ipak uvažila tužbu kontra mene. Sve to nije stavljeno u zapisnik. Osudila me, ali je Županijski sud u Dubrovniku usvojio moju žalbu, i opet sam na sudu", rekao je Petrina i objasnio zašto je ispred zgrade suda bilo vozilo Hitne pomoći.

Sud sve demantirao

"Bilo mi je loše. Nakon pregleda ušao sam u sudnicu, sutkinja je zaključila raspravu i presuda će biti 2. svibnja, meni preostaje čekati", kaže Petrina.

Za razliku od Petrine, zadarski Općinski sud tvrdi da okrivljenik više puta nije pristupio na zakazane rasprave, a svoje izostanke nije pravdao pa je izdan dovedbeni nalog za raspravu.

"No, okrivljenik je neposredno pred početak rasprave putem svog branitelja poručio da se ne osjeća dobro i da neće sudjelovati suđenju. Sutkinja je navela da će nazvati Hitnu medinsku pomoć i naložila pregled. Potom je okrivljeniku je izdana liječnička potvrda da se ne postoje nikakve naznake da bi se radilo o lošem stanju, pa je rasprava i održana", rekao je Josip Dušević, zamjenik glasnogovornika Općinskog suda u Zadru.