Epidemiološka situacija u Hrvatskoj iz dana u dan sve je gora, a najslikovitije to prikazuje činjenica da se već tri dana zaredom obarao rekord po broju novozaraženih, koji je jučer premašio sedam tisuća. Današnje brojke još nisu poznate, no županije od jutra prijavljuju povećani broj zaraženih. Osim broja novozaraženih, raste i broj osoba kojima je potrebna hospitalizacija, a jučer smo imali i najviši broj umrlih u jednom danu u ovom valu epidemije - njih 50.

Građani su, vjerojatno upravo zbog navedenih razloga, pohrlili na punktove za cijepljenje, gdje se čak cijepilo i prekovremeno. Danas će cijepljenje u Zagrebu biti moguće na Velesajmu, u Paviljonu 9, gdje će biti cijepljeni svi građani koji tamo stignu do 12 sati. Osim na Velesajmu, zainteresirani se mogu cijepiti u Rockefellerovoj te Ulici Radoslava Cimermana. Od utorka će u Zagrebu biti otvoreno još osam novih lokacija za cijepljenje.

'Zdravstveni sustav polako puca po šavovima'

Gostujući u Dnevniku HRT-a, imunolog Stipan Jonjić kazao je da je sada "glavni zadatak nas kao društva sačuvati zdravstveni sustav i spriječiti kolateralne žrtve". Dodao je da je pitanje jesu li brojke realne s obzirom na limitirane kapacitete testiranja.

"Zdravstveni sustav polako puca po šavovima, treba spriječiti kolateralne žrtve, i to je glavni cilj, akutni, sadašnji cilj", kazao je Jonjić, rekavši da za postizanje spomenutog postoje dva načina - kratkoročni i dugoročni.

"Kratkoročni, već su počeli, to su nove mjere. One su po meni dobre, ali bi trebale biti još restriktivnije barem u ovom akutnom periodu. Ali prije svega mjere treba poštivati i to je zapravo naš glavni problem", rekao je. "Međutim, dugoročno, barem kroz dva mjeseca mi bi zapravo morali napraviti nekakvu radikalnu promjenu u spram procijepljenosti. Mi bi zapravo morali napraviti kampanju kojom bi dosegli nekih 70, 80 posto", dodao je.

'Ovo je krizna situacija'

Kazao je da je, unatoč trenutno velikom interesu za cijepljenje, broj i dalje ispod 60 posto. "Broj ljudi koji se nije cijepio je preveliki. Kako to napraviti? Pa ljudima se treba približiti", istaknuo je.

"Mi smo na neki način dosta toga relativizirali kroz cijelo ovo vrijeme. Naime, ovo je krizna situacija. Ako je pandemija kriza, onda treba imati obrazac ponašanja koji predviđa nešto. Bilo bi bolje da smo prije mjesec dana predvidjeli ovakvu situaciju, pa da smo fulali, da nismo imali pravo, nego da je obrnuto. Tako da moramo staviti glave na kup i učiniti sve da motiviramo ljude. Ljudima treba vrlo jednostavno reći - gledajte, čovjek je dobio Covid, razbolio se, njegova obitelj pati, on sam je teško bolestan, neki su i umrli", poručio je Jonjić.

Osvrnuo se i na lapsus ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka koji je u petak na konferenciji za medije, prilikom iznošenja epidemioloških podataka, kazao da je u ukupnom udjelu novozaraženih veći broj onih koji su se cijepili. Tvrdi da je "svakom pametnom bilo jasno da je to bio lapsus".

'Ako se ovo udvostruči, imat ćemo velikih problema'

"Moramo napraviti kampanju i postići procijepljenost koja nam daje sigurnost, a prije svega sigurnost našeg zdravstvenog sustava koji jako pati. Ako se ovo udvostruči, imat ćemo velikih problema, to onda nije lagano kontrolirati, jer su onda kolateralne žrtve jednake ili veće žrtvama od covida", kazao je imunolog.



Dalje je naveo da "moramo imati proceduru za kriznu situaciju, a pandemija to jeste i u toj proceduri između ostalog treba napisati Covid potvrde i takve stvari". "Naš je cilj sačuvati ljudske živote, sačuvati naciju od veće pogibelji, mi ne znamo što nas čeka i hoćemo li za pet dana imati 20 000 ili ćemo se vratiti na 3000. I zbog toga zapravo vlast mora donositi odluke, pogotovo u kriznim situacijama, neovisno o tome jesu li one nekome drage ili mile ili nisu drage. Zato je vlast dobila vlast", naglasio je.

Optimistično je kazao da su "sve pandemije prošle pa će proći i ova".

"Ne možemo računati na virus, on se može adaptirati kroz neko razdoblje i postati virus koji se lako širi, ali nije jako patogen i to bi bila izvrsna opcija, jer bi potisnuo patogenije viruse koji su srodni i sve bi bilo u redu.

Međutim, mi imamo dobra cjepiva koja štite i od širenja virusa, ne apsolutno, nažalost. Drugo, imat ćemo nova cjepiva koja su puno permisivnija za uporabu u ruralnim krajevima. Aplikacije cjepiva će također ići na druge načine. Znamo da dolaze nova moguće da će uskoro ići i varijante cjepiva. To je dobra vijest. Uskoro će na tržište doći i lijekovi. Pfizer je najavio jedan lijek koji je iz kategorije inhibitora virusnih proteaza. To su zapravo proteini koji razgrađuju, cijepaju bjelančevine", zaključio je Jonjić.