U Hrvatskoj je jučer zabilježen rekord po broju novozaraženih slučajeva u jednom danu - u subotu smo imali 7094 nova slučaja, raste pritisak na bolnički sustav, a oboren je i rekord po broju umrlih u ovom valu epidemije, preminulo je 50 osoba. Danas pak imamo nešto više od 4000 slučajeva, ali i ponovno 50 preminulih.

Visoke brojke potaknule su građane ne cijepljenje diljem Hrvatske. Ovakav interes za cijepljenje bio je možda tek na samom početku cijepljenja, kad je ono tek postalo dostupno. No, za ispuhivanje četvrtog pandemijskog vala u Hrvatskoj će biti potrebno mnogo više od nekoliko tjedana masovnog cijepljenja, tvrde stručnjaci.

Imunolog s riječkog Medicinskog fakulteta, Stipan Jonjić kazao je za Novi list kako trenutni razvoj situacije kojem svjedočimo nije neočekivan te ga prije svega pripisuje lošem provođenju preventivnih epidemioloških mjera.

"Brojevi su polako rasli još od kraja ljeta i nije bilo bilo razloga za neki optimizam, ali ne bi bila istina da kažem da sam ovo očekivao, napose zato što je značajan dio populacije ipak procijepljen. Koliko se sjećam, upozoravao sam da moramo biti oprezni i ustrajati na preventivnim epidemiološkim mjerama, neke su bile na snazi, ali ih se često nije poštovalo", istaknuo je.

'Treba nam masovno cijepljenje kroz idućih mjesec ili dva'

Naglasio je da cijepljenje treba "omasoviti" i "ne prekidati ga vikendima i blagdanima, kao što je to dosad bio slučaj".

"Kratkoročno, jedini način da ograničimo širenje virusa jesu preventivne epidemiološke mjere, koje trebamo uvesti i strogo poštovati. To bi moglo pomoći smanjenju brojki novooboljelih za nekoliko tjedana. Međutim, na duge staze jedino što će pomoći ostaje cijepljenje, ali za to nam, poručuje, treba masovno cijepljenje kroz idućih mjesec ili dva. Svakako treba omasoviti cijepljenje i ne prekidati ga vikendima i blagdanima, kao što je to dosad bio slučaj, upozorava riječki imunolog.

"Slušam političare koji preporučaju cijepljenje protiv gripe, dok istovremeno svjesno ili nesvjesno ignoriraju težinu trenutka u kojem se nalazimo i činjenicu da je upravo vlast obvezna skrbiti o boljitku građana – u konkretnom slučaju da ih motivira za cijepljenje protiv bolesti Covid-19, i provođenje drugih mjera koje bi obuzdale širenje bolesti.

Pozivam sve građane, napose osjetljivu, odnosno stariju populaciju da se čim prije cijepe protiv gripe, ali nemojmo miješati kruške i jabuke. Nitko, a posebno odgovorni, nemaju pravo relativizirati opasnost koju nosi ova bolest, čije dugoročne posljedice još nedovoljno poznajemo", upozorio je Jonjić.

Peti val? 'Sve je moguće...'

Govorio je potom možemo li očekivati do proljeća peti val. Smatra da je sve moguće.

"Virus je podložan genetičkim promjenama, a kao što znamo, neke od njih mogu učiniti virus još otpornijim na antitijela koja smo stvorili vakcinacijom ili tako što smo preboljeli ovu bolest.

Kako god, imunost stvorena cijepljenjem u kombinaciji s preventivnim epidemiološkim mjerama će pomoći u suzbijanju širenja virusa, i krajnje je vrijeme da nešto naučimo iz dosadašnjeg iskustva s ovom pandemijom. Nadam se da će nove epidemiološke mjere biti efikasne i da će se provoditi", poručio je Jonjić.