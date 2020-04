STIGLO VELIKO UPOZORENJE: ‘Drugi val epidemije koronavirusa mogao bi biti još opasniji’; Britanci kreću s testiranjem cjepiva na ljudima

U svijetu je trenutno 2,5 milijuna zabilježenih slučajeva koronavirusa, dok u Hrvatskoj službena brojka zaraženih iznosi 1908. U ponedjeljak je u Lijepoj našoj potvrđen najmanji broj zaraženih od 16. ožujka. Čak je 801 osoba ozdravila dok je 48 osoba preminulo

U svijetu je od koronavirusa dosad umrlo 174.000 bolesnika dok se brojka izliječenih popela na 658.068

Broj umrlih u Velikoj Britaniji raste, SAD i dalje broji najveći broj zaraženih, njih 810.000

Austrijanci uskoro popuštaju mjere, ali i Srbi kod kojih broj oboljelih raste; Hrvatska je ukinula e-propusnice za kretanje unutar županija, još se očekuje popuštanje mjera

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Zaraza u Hrvatskoj se povlači

9:09 – Poduzete mjere protiv koronavorusa dovele su do toga da jedan oboljeli u prosjeku zarazi manje od jedne osobe, piše danas Jutarnji list, ističući da je riječ o potvrdi da se zaraza u Hrvatskoj povlači. Reprodukcijski broj ( R) u Hrvatskoj, jedan od najvažnijih parametara kojim se prati širenje epidemije Covida-19, pao je na 0,8, pokazala je analiza znanstvenika poznate Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM) u Londonu pod vodstvom Sebastiana Funka, pri čemu posebnu zaslugu ima postdoktorand Sam Abbott, navodi dnevnik. Prema ovoj analizi, u Hrvatskoj je reprodukcijski broj već nekoliko tjedana oko jedan ili vrlo malo ispod jedan, što znači da u prosjeku jedna osoba zarazi jednu osobu.

U SAD-u broj smrti prešao 45 tisuća

9:03 – Broj smrtnih slučajeva u SAD-u prešao je u utorak brojku od 45 tisuća, udvostručivši se u malo više od jednog tjedna, s brojem zaraženih koji iznosi više od 800 tisuća, izvještava Reuters. SAD ima daleko najveći broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, gotovo četiri puta kao Španjolska, zemlja s drugim najvećim brojem zaraženih. Globalno, broj zaraženih prešao je brojku od 2,5 milijuna u utorak, sa Sjevernom Amerikom koja ima trećinu svih slučajeva. Broj mrtvih u posljednja 24 sata u SAD-u naglo je skočio, s 2751 novim slučajem, dok je dan prije bio nešto više od 1400.

Indija zaustavila brzo testiranje

8:58 – Indijsko vijeće za medicinska istraživanja savjetovalo je sve države da prekinu s upotrebom brzih testova sljedeća dva dana nakon što se utvrdilo da su neki od njih neispravni. Vijeće šalje timove za provjeru kompleta koji se već koriste kako bi mogli procijeniti koji su od njih neispravni i vratiti ih proizvođačima. Raman R Gangakhedkar, šef vijeća, rekao je da pozitivni uzorci pokazuju “preveliku varijaciju” i da ih je potrebno istražiti. Kompleti za brzo testiranje raspoređeni su u Indiji prošlog tjedna. Ministarstvo zdravstva više je puta reklo da se kompleti trebaju koristiti samo za nadzor i utvrđivanje epidemioloških kretanja. Od 21. travnja, Indija je testirala ukupno 462.621 uzorak od 447.812 pojedinaca, piše CNN.

Island objavio novi paket mjera pomoći

8:51 – Dužnosnici Islanda najavili su novi paket podrške tvrtkama i grupama koje pate od pandemije. Nezaposleni i obitelji s malim primanjima dobit će dodatnu pomoć, a manja poduzeća dobit će pozajmice za potporu u paketu vrijednom 420 milijuna dolara. “Današnja najava odražava naše prioritete zaštite radnih mjesta, zagrljaja naših ljudi i pogleda u budućnost”, rekla je premijerka Katrin Jakobsdottir. Sjevernoeuropska država hvaljena je zbog testiranja virusa, a dosad je zabilježila 1778 slučajeva zaraze i 10 smrtnih slučajeva, piđše BBC.

Deseci Kenijaca snimljeni kako bježe iz karantene

8:46 – Kenijski predsjednik Uhuru Kenyatta rekao je da će biti uhićeni deseci ljudi koji su snimljeni kako bježe iz obavezne karantene u glavnom gradu Nairobiju. Predsjednik je govorio u srijedu ujutro, samo nekoliko sati nakon što se video pojavio na internetu. U njemu se može vidjeti kako neki ljudi skaču preko vanjskog zida u jednom od karantenskih središta. Kenyatta rekao je da vlada zna identitete svih onih koji su pobjegli i da će ih vratiti u karantenski centar. Kenijski televizijski kanal Citizen rekao je da se bijeg dogodio u trenutku kada je počela kiša, a stražari su se prikrili, piše BBC.

Spotted: Kenyans under quarantine at KMTC Mbagathi escape pic.twitter.com/wlGwH3EY4h — Daily Nation (@dailynation) April 21, 2020

Srbija se polako vraća u normalu

8:37 – Nakon mjesec dana prisilne pauze, u Srbiji se život polako počeo vraćati u normalu, piše danas Kurir. Od jučer je dozvoljen rad zelenim tržnicama, zanatskim radnjama, trgovcima neprehrambenom robom, a zeleno svjetlo dobili su i građevinari., uz poziv Vlade da nastave punom parom.

Ljudi su odgovorni za širenje koronavirusa i drugih zoonoza

8:32 – Potječe li sa šišmiša ili ljuskavca, nije poznato, no jedno je sigurno: Koronavirus, koji je svijet okrenuo naglavce stigao je iz životinjskog svijeta. Ljudska je aktivnost odgovorna za to što je virus prenesen na ljude, a stručnjaci upozoravaju da će takvih pandemija biti još mnogo i ubuduće ne promijeni li se takva praksa. Bolesti koje sa životinja prelaze na ljude nazivaju se zoonozama, po grčkim riječima za bolest i životinju. Tuberkuloza, bjesnoća, toksoplazmoza, malarija… samo su neke od njih. Po podacima UN-ova programa za okoliš (UNEP), 60 posto ljudskih zaraznih bolesti potječe od životinja. U novije doba u to treba uključiti ebolu, HIV, ptičju gripu, virus zike ili SARS.

U Istri tri kruga popuštanja mjera

8:28 – U Istri je trenutno najveći postotak izliječenih od koronavirusa u Hrvatskoj, njih 79 posto, tvrdi za Glas Istre načelnik istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac, tako da se građani Istrom mogu kretati neograničeno. Budući da već danima nemaju novozaraženih predlažu tri kruga popuštanja mjera, pri čemu će se između svakog kruga sedam dana pratiti stanje na terenu. Opširnije.

Sve više je stresa i agresije u Italiji

8:27 – Nakon više od 22.000 smrtnih slučajeva povezanih s novim koronavirusom i više od mjesec dana karantene, kriza u Italiji uzima danak i u društvenom smislu jer ljudi sve više pate od stresa. Oni koji se odvaže otići u supermarket bez maske riskiraju verbalni linč, a agresivni građani znaju s balkona zasipati uvredama i trkače, pak čak i roditelje koji šeću s djecom s invaliditetom, piše EUobserver. Karantena neizbježno pogoršava i neriješene probleme, kao što su obiteljsko nasilje i prenapučenost zatvora. Opširnije.

Missouri tuži Kinu zbog koronavirusa

Američka država Missouri tuži kinesku vladu zbog koronavirusa uz tvrdnju da su njihovi dužnosnici krivi za globalnu pandemiju, javlja Guardian.

U tužbi, koju je na saveznom sudu podnio glavni državni odvjetnik, navodi se da su kineski dužnosnici “odgovorni za ogromnu smrt, patnju i ekonomske gubitke nanesene svijetu, uključujući i stanovnike Missourija”. Državni odvjetnik Eric Schmitt rekao je u pisanoj izjavi da je kineska vlada lagala o opasnosti od virusa i nije učinila dovoljno da uspori njegovo širenje.

“Kineska vlada lagala je svijet o opasnosti i zaraznoj prirodi Covid-19, utišala zviždaljke i učinila malo toga da zaustavi širenje bolesti”, rekao je. “Moraju odgovarati za svoje postupke.”

Bilo je nejasno hoće li tužba imati velik utjecaj. Američki zakon općenito zabranjuje tužbe protiv drugih zemalja uz nekoliko izuzetaka, rekla je Chimene Keitner, profesorica međunarodnog prava na Kalifornijskom sveučilištu Hastings College of Law.

Počinje testiranje cjepiva na ljudima u Velikoj Britaniji

BBC javlja da će Velika Britanija krenuti s testiranjem cjepiva na ljudima.

The Times: British human vaccine trials to start tomorrow #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/wNQAuCdIc0 — Helena Wilkinson (@BBCHelena) April 21, 2020

Trump zabranio useljavanje onima koji traže “zelenu kartu”

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će donijeti izvršnu uredbu kojom će se privremenao zabraniti useljevanje u SAD, te da će se ona odnositi na one koji traže “zelenu kartu” i da će trajati 60 dana.

“Bilo bi pogrešno i nepravedno da Amerikance koji su izgubili posao zbog pandemije koronavirusa zamijeni strana radna snaga. Prvo se moramo pobrinuti za američke radnike”, izjavio je Trump novinarima okupljenima u Bijeloj kući, a objavu izvršne uredbe najavio je za srijedu.

“Zelena karta” useljenicima omogućava da žive i rade u SAD-u. Američko gospodarstvo teško je pogođeno pandemijom koronavirusa, više od 22 milijuna ljudi prijavilo se za naknadu za nezaposlene.

Koronavirus pomogao poslovanju Netflixa, a raste i prodaja videoigara

Pandemija koronavirusa pomogla je poslovanju Netflixa, američkog video streaming servisa, koji je u prvom kvartalu ove godine zabilježio novih 15,8 milijuna pretplatnika, što je najveći kvartalni rast u povijesti kompanije.

Također, Netflix je u prvom kvartalu imao prihod od 5,77 milijardi dolara, što je za 1,25 milijardi više negoli u prvom kvartalu prošle godine. Ukupan broj pretplatnika širom svijeta sada iznosi oko 182 milijuna. Najgledaniji sadržaji na Netflixu u prvom kvartalu bili su dokumentarna serija “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, reality šou “Love Is Blind” i film “Spenser Confidential”.

I prodaja videoigara u SAD-u, gledano na mjesečnoj razini, ovog je ožujka značajno porasla, a razlog tome je što su Amerikanci prisiljeni ostati u svojim kućama zbog koronavirusa.

Upozorenje direktora CDC-a: ‘Drugi val koronavirusa bio bi još opasniji’

Drugi val epidemije koronavirusa mogao bi pogoditi SAD sljedeće zime, a posljedice bi mogle biti još teže jer bi se dogodio u sezoni gripe, upozorio je u utorak direktor američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Robert Redfield.

“Postoji mogućnost da bi epidemije koronavirusa koja bi pogodila našu naciju sljedeće zime bila još teža negoli ova kroz koju prolazimo sada. Tada ćemo istodobno imati epidemiju koronavirusa i epidemiju gripe što će još više opteretiti naš zdravstveni sustav”, izjavio je Robert Redfield za Washington Post. SAD ima najveći broj ljudi zaraženih koronavirusom, više od 810.000, a njih 45.000 je umrlo.