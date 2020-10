STIGLO SUNCE, ALI DOLAZE I NOVI PROBLEMI: Opet će biti iznadprosječno toplo, ali onda – promjena. Stiže i jaka južina, evo kada

Od srijede pretežno sunčano i osjetno toplije, i ujutro i danju, jer će zapuhati umjeren do jak jugozapadni vjetar

U noći sa subote na nedjelju oblaci su onemogućavali znatnije hlađenje te je zato na tlu mraza bilo tek ponegdje, no toga će biti sve više. Jutarnji mraz početkom tjedna bit će češći i jači, ali i magla također, javlja meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

“Odlika prilično stabilnih vremenskih prilika bit će i pretežno sunčano vrijeme, uz koje će najviša dnevna temperatura zraka biti u svakodnevnom porastu. Štoviše, s jačanjem juga, te osobito na kopnu jugozapadnjaka, ponovno će biti iznadprosječno toplo za doba godine. S južinom će i jutra od srijede biti osjetno toplija nego u ponedjeljak i utorak, a i magla će većinom izostati. Do vikenda, uz samo prolazno više oblaka, poneka kišna kap moguća je uglavnom na dijelu sjevernog Jadrana i gorske Hrvatske. No, za vikend se diljem Hrvatske znatno povećava vjerojatnost ponovno oblačnijeg, kišovitijeg i hladnijeg vremena…”, najavio je Vakula.

Ponedjeljak većinom sunčan, ali ujutro na kopnu česta magla i mraz

“U ponedjeljak će na istoku Hrvatske prevladavati sunčano. Ujutro će mjestimice biti slabog mraza te magle, osobito u Posavini. Poslijepodne povremeno umjeren jugoistočni vjetar uz najvišu temperaturu oko 15 °C.

Češća će magla ujutro biti u središnjoj Hrvatskoj, uz mjestimičan mraz. Danju pretežno sunčano, uz najvišu temperaturu između 14 i 16 °C.

Najhladnije jutro bit će u gorskim krajevima, uz temperaturu između -1 i 2 °C. Nakon jutarnje magle bit će većinom sunčano, kao i na sjevernom Jadranu, gdje također nije isključena mogućnost magle. Vjetar slab, uz obalu ujutro bura, danju prema otvorenome moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 14 °C, na moru do 17 do 20 °C.

Na srednjem Jadranu sunčano uz slab vjetar – ujutro burin, danju sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti Dalmacije ujutro je moguća magla, a i jutro će biti svježe pa nije isključena pojava slabog mraza pri tlu. Uz obilje sunca poslijepodnevna temperatura posvuda između 18 i 21 °C.

Ni na jugu Hrvatske neće biti oblaka pa će temperatura zraka porasti od jutarnjih 11 do 13 °C na poslijepodnevnih oko 20 °C. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, danju do umjeren sjeverozapadni vjetar uz malo, prema otvorenom i umjereno valovito more.”

Do vikenda stabilno

“Sunčano uz slab vjetar bit će na Jadranu i u utorak, a od srijede će vjetar okrenuti na jugozapadni, ponegdje i jugoistočni. Pritom će više oblaka biti na sjevernom dijelu, gdje može pasti i vrlo malo kiše. Jutra će postupno biti toplija, a dnevna temperatura neće se znatnije mijenjati.

Na kopnu će u utorak ujutro mjestimice biti magle i slabog mraza, a danju će prevladavati sunčano. Od srijede pretežno sunčano i osjetno toplije, i ujutro i danju, jer će zapuhati umjeren do jak jugozapadni vjetar”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.