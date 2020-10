Idućih dana na kopnu će ostati razmjerno hladno, kiše će mjestimice biti još u petak, a do subote će još biti prilično oblačno. Od nedjelje bit će sunčanije, ali ne i puno toplije

Bit će umjereno do pretežno oblačno, kišovito i na Jadranu vjetrovito. Mjestimice će biti obilne kiše, osobito na Jadranu i u krajevima uz Jadran gdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni i jugoistočni. Na Jadranu jako jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar, a na dijelu sjevernog Jadrana bura. Prema kraju dana vjetar u slabljenju. Temperatura zraka u unutrašnjosti između 8 i 13, na istoku i do 16, a na Jadranu uglavnom od 15 do 20 stupnjeva.

‘Ciklone se redaju kao na traci’

Što se tiče današnjeg, ali i predstojećih dana, RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić poručuje da pripremimo topliju odjeću i kabanice, barem do nedjelje.

“Ciklone nam se redaju kao na traci pa je i ovaj predah kratko trajao. Već danas stiže nova, ona poznata Genovska s kojom stiže uobičajen redoslijed vremenskih (ne)prilika. Jačanje južine, sve češća kiša, obilna na Kvarneru i Gorskome kotaru, a zatim slijedi bura koja uz nešto zaostalih oborina donosi i hladnoću”, kazao je Ribarić u vremenskoj prognozi RTL-a.

Danas će, kaže, kišonosni oblaci zahvatiti veći dio zemlje, a suho će još tijekom prijepodneva ostati samo u dijelu Slavonije. Obilna kiša očekuje se duž cijelog Jadrana i krajevima uz njega. Ovoga puta i na jugu gdje će najizglednije biti i grmljavinskog nevremena. Na moru će dodatne probleme stvarati jako i olujno jugo te oštro, koji će već u ranim jutarnjim satima na sjevernom dijelu okrenuti na buru.

Danas najviše kiše sredinom dana

Glavnina kiše očekuje se sredinom dana i u rano poslijepodne pa tako i u središnjim i sjeverozapadnim predjelima, gdje će biti oblačno i kišovito. Ponegdje se, najizglednije na Karlovačkom području, može skupiti i veća količina oborine, a uz to će posvuda biti osjetno hladnije i vjetrovitije uz umjeren sjeveroistočnjak. Na istoku poslijepodne također oblačno, ali uz manje kiše nego drugdje, najmanje u Podunavlju gdje će biti i kraćih sunčanih razdoblja. Uz većinom umjeren sjeveroistočnjak i istočnjak malo hladnije, ali ostaje oko 15-16 °C stupnjeva.

U Dalmaciji pljuskovi i grmljavina mogući i u drugom dijelu dana, no bit će ih manje nego prijepodne, a najprije će prestajati na Zadarskom području. Zato u zaobalju i na krajnjem jugu još može biti obilne kiše. Jako jugo i oštro okrenut će na jugozapadni vjetar koji će slabjeti tek potkraj dana. Temperature za nijansu više nego jučer, no činit će se bitno neugodnije.

Na sjevernom Jadranu tijekom poslijepodneva barem kratkotrajni predah od kiše, no pljuskova će ponovno biti potkraj dana i navečer. U gorju zato ostaje tmurno i vrlo kišovito. Vjetar raznolik. Dok će uz obalu, osobito pod Velebitom puhati jaka, na udare moguće olujna bura, prema otvorenome moru jugo, a nakratko i jugozapadnjak. Temperature malo niže, uz more oko 15-16 °C, a u gorju svega oko 10 °C.

Od nedjelje sunčanije, ali ne i puno toplije

Idućih dana na kopnu će ostati razmjerno hladno, kaže RTL-ov meteorolog Ribarić. Do subote će još biti i dosta oblaka, a sporadične kiše još samo u petak, i to uglavnom u gorju. Od nedjelje sunčanije, ali trebat će se ujutro dobro odjenuti – savjetuje on. Jutra će, naime, biti znatno hladnija, nerijetko i uz mraz, osobito početkom novog tjedna.

Na Jadranu će još razmjerno česte kiše biti do subote, osobito na sjevernom dijelu. No bura i tramontana već početkom vikenda rastjerat će oblake i najaviti nekoliko stabilnijih i sunčanijih dana. No, temperature se neće znatnije promijeniti i ostat će svježe.

Nova ciklona na vrijeme će djelovati sve do vikenda, no glavnina neprilika dogodit će se tijekom današnjeg dana, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Bit će obilne kiše, nevera, grmljavine, jakog i olujnog vjetra, a moguće su i pijavice, zaključio je Ribarić svoju prognozu za RTL.

