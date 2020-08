STIGLO NOVO OLUJNO NEVRIJEME: U Istri silovit vjetar rušio stabla, a munje parale nebo; u Dugoj Resi nevrijeme odnijelo krov vijećnice

‘Kao da je prošao uragan, brzina vjetra vjerojatno je bila oko 150 kilometara na sat’, napisao je na facebooku jedan Umažanin objavivši i video silovitih udara vjetra

Snažno nevrijeme praćeno kišom, pljuskovima s grmljavinom te jakim vjetrom pogodilo je u ponedjeljak navečer Istru, posebno zapadnu obale istarskog poluotoka, odnosno područje Umaga i Poreča

Nakon što je tijekom dana na području Istre bilo lokalnih pljuskova, kasno poslijepodne razvio se snažan sustav na moru, koji je zahvatio Italiju te šire riječko područje, a predvečer je stiglo i u Istru, navode iz istarskog meteo portala Istramet.

Srušena brojna stabla i prometni znakovi

U Novigradu i Taru od siline nevremena srušena su brojna stabla i prometni znakovi, a na Umag se sručilo olujno nevrijeme uz vjetar brzine oko 150 km/h praćeno pijavicama. U Poreču je pak stablo palo točno na čekaonicu na autobusnoj stanici i smrskalo ju, no na sreću nitko nije stradao. Iako su obilne oborine diljem Istre preplavile prometnice, u policiji kažu da većih problema u prometu nije bilo. Ekipe vatrogasaca su na terenu kako bi sanirali štete koju je prouzročilo grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo veći dio Istre.

Istramet javlja o snažnim udarima vjetra koji je porušio nekoliko stabala na sjeverozapadu i zapadu Istre. U Umagu je nevrijeme stvorilo veliku štetu na automobilima te na gradskoj tržnici, a i ondje je vjetar srušio nekoliko stabala.

‘Kao da je prošao uragan’

Jedan Umažanin objavio je video tamošnjeg nevremena napisavši na Facebook stranici Istrameta: “Kao da je prošao uragan, brzina vjetra vjerojatno je bila oko 150 km/h.”

U turističkom naselju Stella Maris i Umagu turisti su snimili trenutak kada je vjetar srušio stablo.

A ovako je izgledala umaška tržnica nakon što je preko nje protutnjalo nevrijeme.

U naselju Petrovija jedan je čitatelj Istrameta imao bliski susret s munjom. “Nije bilo ugodno”, kazao je.

U Rijeci pale velike količine kiše

Poslijepodne je Rijeku i okolicu zadesilo jako kišno nevrijeme – u kratko vrijeme pale su velike količine kiše, a obilne padaline tradicionalno su na nekim gradskim prometnicama stvarale probleme vozačima i pješacima jer sustav odvodnje nije odjednom mogao “upiti” silnu količinu vode, javlja RIportal.

No, to nije sve! Do večeri će opet na zapadu rasti i vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme s tučom i olujnim udarima vjetra. Povremena kiša i pljuskovi s grmljavinom zahvatit će još u noći gotovo cijeli Jadran i predjele uz njega. Najizraženijih grmljavinskih pljuskova bit će na riječkom području, a zatim na srednjem dijelu Jadrana, osobito u unutrašnjosti Dalmacije gdje samo tijekom noći može pasti preko 70 litara kiše po četvornome metru.

Na karlovačkom području tuča veličine oraha

Najave meteorologa da stiže još jedna dramatična promjena vremena na karlovačkom i dugoreškom području obistinile su se u potpunosti, i to bučno i silovito, javlja KAportal. Oko 17.45 sati sručilo se na područje Karlovca grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar i kiša, a potom i krupna tuča, od veličine oraha do, ponegdje, i puno veća. Slično je bilo i na dugoreškom području, tamo s tučom i veličine jajeta.

Što se Karlovca tiče, dojave o štetama stižu uglavnom od naselja Logorište i dalje jugozapadno prema Švarči i Dugoj Resi. U Centru 193 doznaje se da se još obilazi teren i obavlja procjena stanja, da traju dogovori oko prekrivanja krovova najlonima s vodstvom gradova i mjesnih odbora, a o koliko je krovova riječ i koliki će to biti trošak, također se tek utvrđuje.

Čitatelji KAportala javljaju kako su, osim povrća i voća, ponegdje stradala i vjetrobranska stakla na automobilima, a kolika je šteta i gdje nastala, tek će se utvrđivati. Služba civilne zaštite u Karlovcu imala je poziva zbog vode u podrumima, skinutog crijepa itd., ali i zbog srušenog drveta u Jarčem Polju. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta u Dugoj Resi ostala je bez dijela limenog krova, a kiša je procurila i u Veliku i Malu gradsku vijećnicu.

U utorak popodne očekuje se najsnažnija kiša

Najintenzivnija kiša se na kopnu očekuje u drugome dijelu utorka te u noći na srijedu kada će ponegdje pasti i preko 55 mm, moguće i u svega nekoliko sati. Upravo zbog toga valja opet upozoriti na mogućnost bujičnih poplava, najizglednije u Gorskome kotaru, Lici te središnjoj Hrvatskoj, osobito Posavini.

Povremena kiša i pljuskovi s grmljavinom zahvatit će još u noći gotovo cijeli Jadran i predjele uz njega. Pritom će zasigurno biti lokalnih nevremena, osobito u Dalmaciji. I srijeda ostaje promjenjiva, uz buru i vjetrovita, a osobito na kopnu i kišovita. Smirivanje prilika tijekom četvrtka, a od petka opet i porast temperatura, javlja RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.