STIGLO JE OSVJEŽENJE, ŠTO SAD? Ponovno se vraćaju sunce i vrućine, ali evo gdje vas ipak očekuje i pokoja oluja

Od sredine dana na sjevernom Jadranu te tek rijetko u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina.

Iznadprosječno toplo vrijeme nastavit će se i iduće dane, uz mjestimične pljuskove, osobito u utorak i srijedu.

Oblačno, ali toplo

Danas će na Jadranu još biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti nas očekuje povremeno umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki pljusak ponajprije u gorskim krajevima te unutrašnjosti Dalmacije.

Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu uglavnom umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31, na obali i otocima od 32 do 36 °C.

Pljusak i grmljavina

I sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te tek rijetko u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar.

Jutarnja tempratura zraka varirat će od 15 do 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna od 29 do 34 °C.

Nakon kiše, ponovno sunčano i vruće

U utorak na sjevernom i srednjem dijelu promjenljivo, mjestimice s kišom i grmljavinom, koji su u srijedu mogući uglavnom na južnom dijelu. U četvrtak i petak ponovo sunčano i vruće. Puhat će većinom slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, javlja HRT.