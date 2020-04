STIGLO JE OSJETNO ZAHLADNJENJE, VAKULA UPOZORIO – STIŽE JOŠ PROBLEMA: Ali, barem znamo i kad nam se vraća proljeće

Na jugu Hrvatske podjednako toplo, uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova. Puhat će jugo koje će prema večeri okrenuti na buru

Nakon nekoliko dana pravih proljetnih, a ponegdje gotovo i ljetnih temperatura, jutros je stiglo osjetno zahladnjenje. Ponovno je svježe, vjetrovito, a ponegdje ima i kiše.

Danas će u većini unutrašnjosti osjetno svježije, uz temperaturu često i za 10 °C nižu nego u isto doba nedjelje te uz dodatni osjećaj hladnoće zbog umjerenog i jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. No, barem s ovom promjenom vremena neće biti onakvog snijega kao prošli utorak. Ali će biti opet jake i olujne bure na Jadranu, na sjevernom dijelu ponegdje vjerojatno i s orkanskim udarima. Juga će puhati još samo početkom ponedjeljka na južnom dijelu Jadrana, prognoziraju HRT-ovi meteorolozi.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu kiše biti uglavnom još rano ujutro. Zatim djelomice sunčano uz postupno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura bit će oko 16 °C.

Vjetar će pojačavati osjet hladnoće

I u središnjoj Hrvatskoj poslijepodnevna temperatura bit će za 10 °C, ponegdje i više niža od nedjeljne, a umjeren i jak sjeveroistočni vjetar pojačavat će osjet hladnoće. Pritom će biti djelomice sunčano, a uz više oblaka ujutro još rijetko može biti mjestimične kiše.

U gorju umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu. Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno, a kiše može biti ponajprije na otocima. Bit će vjetrovito, uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura koja će navečer još pojačati. More umjereno valovito i valovito, navečer u jačanju na valovito. Danju osjetno svježije, u gorju s temperaturom između 9 i 12 °C, na Jadranu od 18 do 21 °C.

Uz umjereno do pretežno oblačno povremene kiše bit će i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Zapuhat će umjerena i jaka bura, a od Splita južnije još će puhati jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14 °C, a najviša dnevna između 19 i 21 °C.

Stabilnije u drugom dijelu tjedna

Na jugu Hrvatske podjednako toplo, uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova. Puhat će jugo koje će prema večeri okrenuti na buru.”

U nastavku tjedna stabilnije, ali u početku još vjetrovito, samo ponegdje uz kišu

“U utorak u unutrašnjosti djelomice sunčano, a uglavnom u gorskim krajevima još može biti povremene kiše. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, koji će u srijedu postupno slabjeti. Od srijede ponovno sunčanije. Međutim, danju će biti svježije nego proteklih dana, a jutarnja temperatura oko prosjeka za doba godine.

Na Jadranu će do srijede povremene kiše uz promjenljivu naoblaku bit uglavnom u Dalmaciji, a u četvrtak će posvuda prevladavati sunčano. Bit će vjetrovito uz jaku, na udare olujnu, podno Velebita moguće i orkansku buru. Vjetar će u srijedu slabjeti, a u četvrtak postupno okrenuti na jugozapadni.”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.